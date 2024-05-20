Во время проверки сирен тревоги и параллельного тестирования функциональности приложения "112 Latvija" Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) обнаружила недостатки в работе приложения.

Как сообщили агентству LETA в VUGD, в понедельник, 20 мая, в первый момент включения сирен тревоги пользователям приложения "112 Latvija" было направлено уведомление, чтобы в реальных условиях протестировать работу приложения. Ранее уведомления отправлялись только с предупреждениями об опасных погодных условиях.

Служба не удовлетворена результатами работы приложения "112 Latvija", так как ее разработчик не смог обеспечить одновременную незамедлительную доставку всем пользователям приложения уведомления о проверке сирен тревоги.

Информация передана разработчику с требованием устранить проблемы в кратчайшие сроки.

В понедельник во время проверки без помех и повреждений сработали 119 из 155 проверенных сирен тревоги. Еще девять сирен не участвовали в проверке, так как происходит их восстановление, перемещение или ремонт. Всего в Латвии установлено 164 сирены тревоги.

Обо всех выявленных в ходе проверки нарушениях VUGD сообщила в информационный центр МВД, который обеспечивает техническое обслуживание и содержание сирен тревоги.

С целью усовершенствования и развития существующей государственной системы раннего предупреждения, которая могла бы применяться в случае угроз различного рода, информационный центр МВД продолжает процедуру закупки, чтобы ввести в Латвии клеточное вещание, с помощью которого в случаях угрозы жители смогут получать раннее предупреждение на свои мобильные телефоны.

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