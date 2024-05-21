Во вторник, 21 мая, утром температура воды в водоемах составляет от +9 градусов в некоторых местах на Видземском побережье до +21 градуса в реках Земгале, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На станциях наблюдения на побережье Латвии, расположенных в основном в портах, температура воды в 6 часов вечера составляла от +8,8 градуса в Звейниекциемсе до +18,2 градуса в Мерсрагсе.

Спутниковые данные показывают, что температура воды составляет меньше +10 градусов как на Видземском побережье, так и в открытом море в Курземе, а самая теплая вода в море у берегов Латвии - на южном и западном побережьях Рижского залива.

Самая высокая температура воды в 6 часов утра была +20,5 градуса в Мусе у Бауски и в Лиелупе у Межотне, а в нижнем течении Лиелупе температура воды составляла +16...+19 градусов.

Температура воды в Венте и Айвиексте составила +18...+20 градусов, в Даугаве и Гауе +14...+18 градусов. Температура воды в других реках была в основном от +13 до +20 градусов.

Температура воды в крупнейших озерах +14...+19 градусов.

В ближайшие дни вода станет теплее, за исключением большей части побережья, так как восточные ветры приведут к понижению температуры воды на Видземском побережье и на западном побережье Курземе. Уровень воды в реках в основном снизится.

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