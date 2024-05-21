В ноябре 2019 года в Дубровинском парке у мемориала советским солдам, погибшим во Второй мировой войне, зажгли вечный огонь. Продолжает он гореть и сейчас, но кто за него отвечает и кто имеет право его погасить, неясно, рассказывает передача "Домская площадь" на Латвийском радио 4, цитирует Rus.Lsm.

Мемориал советским воинам, погибшим во Второй мировой войне, в Дубровинском парке в Даугавпилсе открыли в 1984 году. Комплекс включал вечный огонь, который погасили в 1991 году. Затем его зажигали в основном 8 и 9 мая. В 2019 году огонь загорелся на постоянной основе и горит до сих пор, но кому принадлежит мемориал, ясности нет.

Представитель самоуправления Даугавпилса Наталья Иванова отвечает, что городу объект не принадлежит. "Мемориал находится под надзором Комитета братских кладбищ", — отметила она.

Председатель правления Комитета братских кладбищ Арнис Аболтиньш отмечает, что организация по поручению Министерства обороны ведет учет и контроль солдатских захоронений в Латвии. Никак иначе Комитет с мемориалом в Дубровинском парке не связан.

Судя по имеющейся публичной информации, за огнём следило отделение Русской общины Латвии в Даугавпилсе. Длительное время ей руководил Алексей Васильев. Сейчас он заместитель председателя городской думы, избранный по списку "Русского союза Латвии". Порталу chayka.lv Алексей Васильев ответил, что город никак не связан с объектом. Насчет же "Русской общины" ответил, что почти два года не является её руководителем.

Выяснилось, что сейчас председателем отделения РОЛ в Даугавпилсе является Дмитрий Рыбников. В коротком телефонном разговоре, он сказал, что отошёл от дел. "Я не в курсе. Уже год не живу в Даугавпилсе. Я отошёл от этих дел", — заявил Рыбников.

Газ для огня поставляет компания Intergaz. На момент публикации фирма не ответила на запрос Латвийского радио. Единственные публичные данные о том, сколько стоит огонь были в 2019 году. Постоянное горение оценивалось в сумму 5000 евро в год. Деньги собирала Русская община через пожертвования, львиную долю, которых выделяла лидер партии Русский союз Латвии Татьяна Жданок.

Если мемориал в Даугавпилсе никому не принадлежит, то кто имеет право отключить газ? Комитет братских кладбищ отвечает, что самоуправление. Город отмечает, что это не в их компетенции, ссылаясь на латвийско-российский межправительственный договор о сохранении памятников и захоронений.

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