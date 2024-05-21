10 апреля Капитул орденов решил наградить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Орденом Трех звезд, говорится в публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Столтенберг был награжден орденом в соответствии с 11-й статьей Закона о государственных наградах за особые заслуги перед Латвией.
Также 10 апреля Капитул орденов принял решение наградить Крестом признания за особые заслуги перед Латвией Почетного консула Латвийской Республики в Румынии Йоану Донку.
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