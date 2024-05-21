Несколько тысяч работников образования собрались во вторник у здания правительства, чтобы выразить свое несогласие с предложением Министерства образования и науки (МОН) о том, как сбалансировать нагрузку учителей.

Заявка предполагала, что в пикете примут участие не менее 2000 человек. Собравшиеся педагоги выслушали премьер-министра Эвику Силиню (JV), которая поинтересовалась: знают ли педагоги, по какому поводу они пришли спорить. "Разве вам не повысили зарплаты? Разве вам не повысили минимальный тариф? Кому не повысили, поднимите руки! Не вижу рук! Правительство выполнило все, что мы обещали", — заявила политик, подчеркнув, что в правительстве не планируют принимать новые решения по распределению нагрузки.

"Это нормально, что вы выражаете свое мнение, но ультиматумы не приводят к нормальному результату", — сказала премьер. Силиня также призвала учителей доверять правительству, но этот призыв педагоги встретили с недовольством и улюлюканьем.

В свою очередь, председатель LIZDA Инга Ванага подчеркнула, что педагоги пришли не с ультиматумом, а с просьбой "пойти навстречу" и продолжить переговоры, так как новое предложение Минобразования еще хуже, чем прежние. Министр образования и науки Анда Чакша (JV) заявила протестующим, что с самого начала подчеркивала важность качества образования. Это заявление учителя встретили улюлюканьем и криками "позор!"

"Трудно в это поверить, но если вы посмотрите, за что я выступаю [...] зарплата учителей должна быть 2500 евро", — сказала Чакша, отметив, что процесс идет, но постепенно.

В конце пикета около 40 педагогов направились к зданию Кабинета министров в надежде начать переговоры, но к 12:50 они не продвинулись дальше вестибюля.

Силиня отметила, что понимает желание учителей быть услышанными, но при этом подчеркнула, что "сложные вопросы", в том числе о балансировке нагрузки, можно решить только путем диалога.

"Нужно уметь разговаривать. Мы до сих пор общались ультиматумами. Я не буду разговаривать в ультимативной форме. Я готова к диалогу, готова выслушать, понять, углубиться, но ультиматумам я не поддамся", - подчеркнула премьер.

У педагогов нет оснований беспокоиться, что правительство "не хочет что-либо выполнять", сказала Силиня, добавив, что предложение МОН на данный момент еще не обсуждается в правительстве.

Она также отметила роль самоуправлений, так как предложение МОН планируется реализовать только вместе с внедрением новой модели финансирования "Программа в школе". Силиня подтвердила, что правительство продолжит переговоры с самоуправлениями.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага попросила Силиню не воспринимать требование профсоюза как ультиматум, критически оценив коммуникацию с МОН и министром. "Этого пикета могло бы не быть, если бы [со стороны МОН] было сделано хоть полшага", - заявила Ванага.

Модель балансировки нагрузки учителей должна была быть согласована еще в мае прошлого года, но у профсоюза и министерства до сих пор разные взгляды на то, как ее реализовать.

МОН предлагает ввести с 1 сентября 2025 года для всех учителей единую нормальную продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. Министерство также предлагает ввести новую методику определения нагрузки учителей в астрономических часах.

Профсоюз обеспокоен тем, что предложение Министерства образования может привести к снижению стоимости рабочего времени, как это уже произошло в 2016 и 2023 годах.

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