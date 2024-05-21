Несколько тысяч работников образования собрались во вторник у здания правительства, чтобы выразить свое несогласие с предложением Министерства образования и науки (МОН) о том, как сбалансировать нагрузку учителей.

Согласно заявке, в пикете должны принять участие не менее 2000 человек.

На протесте собравшиеся педагоги также выслушали премьер-министра Эвику Силиню (JV), которая риторически спросила, знают ли педагоги, по какому поводу они пришли спорить. "Разве вам не повысили зарплаты? Разве вам не повысили минимальный тариф? Кому не повысили, поднимите руки! Не вижу рук! Правительство выполнило все, что мы обещали", — заявила политик, подчеркнув, что в данный момент в правительстве не планируют принимать решения, касающиеся распределения нагрузки.

"Это нормально, что вы выражаете свое мнение, но ультиматумы не приводят к нормальному результату", — сказала премьер-министр.

Силиня также призвала учителей доверять правительству, но этот призыв педагоги встретили с недовольством и улюлюканьем.

В свою очередь, председатель LIZDA Инга Ванага подчеркнула Силине, что педагоги пришли не с ультиматумом, а с просьбой "пойти навстречу" и продолжить переговоры, так как текущее предложение Минобразования еще хуже, чем прежние.

Министр образования и науки Анда Чакша (JV) заявила протестующим, что с самого начала подчеркивала важность качества образования. Это заявление учителя встретили улюлюканьем и криками "позор!"

"Трудно в это поверить, но если вы посмотрите на то, за что я выступаю [...] зарплата учителей должна быть 2500 евро", — сказала Чакша, отметив, что процесс идет, но постепенно.

В конце пикета около 40 педагогов направились к зданию Кабинета министров в надежде начать переговоры, но к 12:50 они не продвинулись дальше вестибюля.

Протестующие несли большое количество плакатов, содержание которых сводилось к проблемам в отрасли и призывам к действиям по их устранению. Плакаты призывают политиков относиться к учителям с уважением и выполнять свои обещания. Многие из протестующих были одеты в синие жилеты.

Перед началом акции протеста председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага продолжала отстаивать в СМИ свою позицию, согласно которой предложение МОН ухудшит условия труда учителей. Она также выразила свое недовольство тем, что представители правительства не пригласили совет ЛПРОН на переговоры во вторник.

Модель балансировки нагрузки должна была быть согласована в мае прошлого года, но профсоюз и министерство образования до сих пор имеют разные взгляды на то, как ее реализовать.

Министерство образования предлагает перевести всех учителей на единую нормальную продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю - с 1 сентября 2025 года. Министерство также предлагает установить новую методику определения нагрузки учителей в астрономических часах.

Профсоюз обеспокоен тем, что предложение Министерства образования может привести к снижению стоимости рабочего времени, как это уже произошло в 2016 и 2023 годах.

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