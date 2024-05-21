С 20 часов пятницы, 24 мая, до 6 часов субботы, 25 мая, будет перекрыто движение транспортных средств в туннеле улицы Лачплеша под железной дорогой, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

В это время движение транспорта будет ограничено на улице Сатеклес перед перекрестком с улицей Лачплеша в направлении центра города и на улице Лачплеша перед перекрестком с улицей Сатеклес в направлении из центра столицы.

Ответственным за проведение работ поручено обеспечить наличие дорожных знаков, доступ жителей и предприятий на данных участках улиц к своим домам или предприятиям, а также движение аварийного и общественного транспорта.

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