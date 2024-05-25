С целью исследования инвазивных видов в Балтийском море Управление охраны природы пометило и выпустило в Балтийское море 8000 черноротых бычков. При участии общества получена информация о 245 пойманных рыбах. Управление просит и в этом году сообщать, если поймана такая рыба с меткой.

На верхнем плавнике маркированных черноротых бычков нанесена Т-образная метка с надписью BIOR RIGA и четырехзначным кодом. Если поймана рыба с такой меткой, сообщить об этом следует в Научный институт пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR RIGA по телефону +371 20239304 или по электронной почте ivars.putnis@bior.lv. За сведения предусмотрено вознаграждение.

Необходимо сообщить код, видимый на метке, полную длину рыбы в см, орудия лова, продолжительность ловли, дату и координаты места. Также необходимо прислать фотографию рыбы, чтобы была видна метка. Пойманную рыбу также можно заморозить и хранить целиком, чтобы позже сдать в институт.

Ранее было недостаточно информации о миграции бычков-кругляков в Балтийское море, но после того, как в море запустили рыбу с метками, представление о ее поведении постепенно начало складываться. Для этого вида характерны территориальность и малоподвижность.

Бычок-кругляк, или черноротый бычок – инвазивный вид, который за относительно короткий период стал одним из доминирующих видов рыб в прибрежных водах Латвии. Для этого вида характерна агрессивность - он отрицательно влияет на некоторые местные виды и увеличивает нагрузку на кормовую базу, поэтому имеет высокий потенциал негативного воздействия на морскую среду.

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