В Службу государственной обороны (СГО) не будут призывать отдельных лиц с двойным гражданством, предусматривают поправки к Закону о СГО, поддержанные Кабмином во вторник, 21 мая.

Поправки предусматривают, что призываться не будут граждане, имеющие двойное гражданство со страной, которая не является членом Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли, членом НАТО, а также Австралией, Бразилией, Новой Зеландией или Украиной.

В целях поддержки призывников и содействия процессу призыва в будущем будут компенсироваться транспортные расходы, связанные с использованием общественного транспорта для поездки от декларированного места жительства до места прохождения медицинского осмотра или начала службы. Призывнику также будут компенсированы расходы на питание в день прохождения медицинского осмотра.

Гражданам, добровольно поступившим на военную службу и по окончании срока службы уволенным в запас, если они соответствуют требованиям поступления в вуз, в дальнейшем государство будет оплачивать образование по программе второго цикла высшего образования.

В целях получения информации о лицах, которые не подлежат СГО, так как являются должностными лицами учреждений системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения, имеющими специальные служебные звания и непрерывно прослужившими в указанных учреждениях не менее двух лет, Минобороны в будущем будет запрашивать эту информацию у соответствующего учреждения.

Указанные поправки разработаны с учетом опыта Минобороны по организации первых трех призывов. Окончательное решение по поправкам должен принять Сейм.

Минобороны напоминает, что молодые люди до 15 июня могут добровольно подавать заявления в СГО. В этом наборе планируется привлечь 210 новобранцев в армию, до 200 человек на добровольную пятилетнюю службу в Земессардзе и до 50 человек на программы для офицеров запаса в военных вузах или подразделениях НВС.

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