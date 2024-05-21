Посольство Латвии в Соединенном Королевстве накопило задолженность в размере 346 190 фунтов стерлингов (405 258 евро) в Лондоне, где уже 13 лет взимается плата за въезд в центр города. Подобные долги есть почти у всех посольств, поскольку они считают, что такая пошлина по сути является налогом, а согласно Венской конвенции дипломаты такой налог платить не должны. Лондон, который готовится подать в суд на посольства, придерживается иной точки зрения.
Долг накапливается за езду в центре города, который известен как "зона пробок" - место со слишком интенсивным движением. Плату за въезд в центр не нужно вносить за электромобили и другие экологически чистые виды транспорта.
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