Посольство Латвии в Соединенном Королевстве накопило задолженность в размере 346 190 фунтов стерлингов (405 258 евро) в Лондоне, где уже 13 лет взимается плата за въезд в центр города. Подобные долги есть почти у всех посольств, поскольку они считают, что такая пошлина по сути является налогом, а согласно Венской конвенции дипломаты такой налог платить не должны. Лондон, который готовится подать в суд на посольства, придерживается иной точки зрения.