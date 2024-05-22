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Германия продолжит сотрудничество с Латвией и гарантирует безопасность воздушного пространства Балтии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус во вторник на военной базе в Лиелварде после встречи с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

Писториус на несколько часов прибыл в Лиелварде, где встретился с военнослужащими вооруженных сил Германии, которые несут службу в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

После встречи со Спрудсом Писториус заявил латвийским и немецким журналистам, что "безопасность стран Балтии - это и наша безопасность".

"Вторжение России в Украину ясно показывает, что мы должны активизировать усилия по обеспечению безопасности нашей территории. Германия продолжит помогать Украине, направляя оружие, технику и деньги", - сказал министр.

Он отметил, что Германия передала Украине 25% своих систем противовоздушной обороны, что больше, чем любая другая страна мира. Германия работает над тем, чтобы и другие страны активнее помогали Украине системами ПВО. "Мы убеждены, что все вместе партнеры смогут помочь Украине, особенно в защите Харькова и региона в целом от российских ракет", - сказал Писториус.

Спрудс со своей стороны отметил, что очень важно, чтобы база в Лиелварде развивалась, а союзники были едины, демонстрируя, что готовы инвестировать в оборону.

Как сообщалось, с марта миссия охраны воздушного пространства Балтии в течение девяти месяцев будет базироваться в Латвии, пока на эстонской военной базе в Эмари ведутся ремонтные работы. В настоящее время воздушное патрулирование неба Балтии обеспечивают вооруженные силы Германии.

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