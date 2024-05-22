Во вторник правительство поддержало подготовленный Министерством сообщения законопроект, предусматривающий применение штрафа в размере от 30 до 70 евро за участие в дорожном движении не зарегистрированного в установленном порядке электрического самоката.

Минсообщения отмечает, что с начала этого года регистрация электросамокатов обязательна и в дорожном движении разрешено участвовать только на зарегистрированных электросамокатах, однако сейчас в законе о дорожном движении не установлена административная ответственность за участие в дорожном движении на незарегистрированном электросамокате.

По данным министерства, в прошлом году произошло почти 700 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов.

Введение административного наказания призвано превентивно устранить вероятность нарушений и ДТП, причиной которых является несоответствие конструкции электродвигателя самоката требованиям нормативных актов.

Предусмотренный законопроектом штраф в размере от 30 до 70 евро - в два раза меньше, чем штраф за использование в дорожном движении другого незарегистрированного транспортного средства, отмечают в министерстве.

По сравнению с другими транспортными средствами максимальная скорость, предусмотренная конструкцией электросамоката, значительно ниже, поэтому потенциальное ДТП с участием незарегистрированного электросамоката чревато менее тяжелыми последствиями.

Как сообщалось, с 1 января этого года вступили в силу поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязательную регистрацию электросамокатов и велорикш, при этом они должны иметь регистрационную наклейку. Существующие транспортные средства должны были быть зарегистрированы до 31 марта 2024 года, а с 1 апреля незарегистрированным транспортными средствами запрещено участвовать в дорожном движении.

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