Отходы из мусорников открытого типа – лёгкая добыча для птиц. В поисках еды вороны раскидывают мусор, превращая окрестности в помойку. Такая проблема Риге хорошо знакома, при этом в некоторых местах столицы ее не решают годами, пишет Rus.Lsm.

Жители столичного района Кенгарагс возмущены — проблема с переполненными бетонными урнами их беспокоит. К тому же прилетают птицы, вытаскивают мусор из урн и разбрасывают его вокруг. Мусор уносит ветер. В итоге, территоря выглядит неэстетично.

При этом собеседники признали, что урны на променаде опустошают часто.

Вот приехала бригада Rīgas meži, убрала мусор и почистила прилегающую территорию. На 1000 гектаров территории в Риге, которую обслуживают Rīgas meži размещены около 350 урн разного вида, в том числе бетонные.

"С прошлого года мы начали обновлять урны и размещаем новые с козырьком и с полочками, куда можно положить депозитную упаковку. В прошлом году в основном в парках центра разместили 70 таких мусорных баков, в этом году планируем еще 45", — рассказала Иева Берзиня.

Правда, не за все урны в Риге отвечают Rīgas meži. За это ответственны также Rīgas satiksme и само самоуправление – проблемы есть и у них.

"Мы уходим от открытых урн, потому что птицы подлетают и всё разбрасывают", — сказал Председатель комитета среды и жилья Рижской думы ("Для развития Латвии") Виестур Зепс.

Впрочем, есть ещё одна причина, почему вокруг урн образуются горы мусора.

"Некоторым жителям очень нравится выбрасывать личный мусор не в свой контейнер, а в мусорники на остановках. Мы стараемся привлечь этих людей к ответственности", — рассказал Виестур Зепс.

Когда именно в Кенгарагсе, и в других популярных местах отдыха появятся урны, содержимое которых не будет попадать за их приделы — никто ответить не смог.

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