Президент Эдгар Ринкевич направил в юридическую комиссию Сейма предложение - дополнить Уголовный закон новой статьей об ответственности за распространение и изготовление дипфейков.

Президент предлагает ввести ответственность за изготовление или распространение заведомо ложной дискредитирующей информации о кандидате на должность публичного должностного лица, избираемого Сеймом, с использованием технологий дипфейка.

В своем письме Ринкевич пишет, что в Латвии как в парламентском государстве в компетенцию Сейма входит избрание, назначение или утверждение высших и ведущих должностных лиц страны, и общество должно быть уверено, что такие должности получены в результате прозрачного, справедливого и законного процесса, без незаконного влияния.

"Умышленное изготовление или распространение ложной дискредитирующей информации о кандидатах на должности высших государственных должностных лиц в связи с процессом избрания, назначения или утверждения этих должностных лиц с использованием технологии дипфейка может нанести значительный или даже необратимый ущерб национальным и международным интересам Латвийского государства, а также интересам общества", - говорится в письме.

По мнению президента, совершить преступление, наносящее значительный урон, с помощью технологий дипфейка можно достаточно просто и быстро, и Латвия должна принять адекватные меры противодействия таким преступлениям.

Дипфейк (deepfake) — это технология создания убедительно выглядящих обманных видео или аудио с помощью искусственного интеллекта.

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