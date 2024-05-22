Прогнозируя, каким будет новый состав Европарламента после предстоящих вскоре выборов, большинство международных аналитиков и политических экспертов допускают, что преимущество в новоизбранном парламенте получат правые партии. Это несомненно повлияет и на экономическую политику Европейского союза (ЕС), особенно на так называемый Европейский зеленый курс, цитирует газету Diena агентство LETA.

Стоит напомнить, что "Зеленый пакт для Европы" — это план Еврокомиссии, направленный на то, чтобы к 2050 году сделать экономику ЕС климатически нейтральной. Он включает такие цели, как сокращение выбросов парниковых газов, переход на обновляемую энергию, стимулирование экономики оборота, защита биоразнообразия, стимулирование использования экологичного транспорта и другие направления.

В этом году выборы в Европарламент в странах ЕС пройдут с 6 по 9 июня, в Латвии — 8 июня. Международные СМИ и аналитические центры уже опубликовали несколько статей, в которых выражают обеспокоенность в связи с тем, что Европейский зеленый курс может быть заморожен, другие и вовсе говорят о его прекращении. Это связано с тем, что правые партии стран ЕС в своих программах обещают притормозить зеленый курс и пересмотреть его цели.

Наибольшие возражения против Европейского зеленого курса выдвинули те промышленники, которые используют в своих отраслях ископаемое топливо, но особенно острые возражения — у фермеров. Именно предусмотренные в рамках Европейского зеленого курса меры, такие как сокращение использования пестицидов, а также сокращение добычи торфа и ограниченное использование водных ресурсов, настолько разозлили европейских фермеров, что весной в Брюсселе прошли масштабные протесты, которые порой даже переходили в насильственные.

Промышленники считают, что Европейский зеленый курс угрожает конкурентоспособности производства, поскольку планируемое сокращение применения ископаемых ресурсов, особенно природного газа, заставит пересмотреть привычные производственные процессы. Также подчеркивается, что зеленые технологии требуют больших финансовых вложений и в целом удорожают производство, а значит, и конечную продукцию.

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