Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в среду одобрила перераспределение 2,985 млн евро в поддержку съемок иностранного кино в Латвии, сообщает агентство LETA.

Планируется, что проекты фильмов в 2024 году привлекут в Латвию инвестиции в размере 16 313 956 евро. Планируемое софинансирование государственного бюджета Латвии составляет 2 984 598 евро. Прогнозируемые дополнительные поступления в виде уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) составят в госбюджете 3 025 926 евро.

При софинансировании Латвии проект будет реализован компаниями Cinevilla Films и немецким Story House Picture GmbH — будут продолжаться съемки четвертого сезона драмы Sisi.

В свою очередь Film Angels Studio и немецкий Network Movie Film und Fernsehproduktion GmbH/Studio Zentral в сотрудничестве с Netflix Worldwide Entertainment создадут семисерийный фильм "Абракадабра", который полностью будет сниматься на территории Латвии.

White Picture в сотрудничестве с французской Slot Machine S.A.R.L создаст фильм "Датская женщина", тогда как White Picture и эстонская 360 Media снимут "Детектив Фокс".

В Министерстве экономики отметили, что вышеупомянутые проекты будут объемными с предсказуемой популярностью по всей Европе, что не только напрямую будет популяризировать латвийские отрасли киноиндустрии, но и будет способствовать привлечению новых желающих и инвестиций в Латвию.

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