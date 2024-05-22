Качественное образование для детей по-прежнему является одним из главных приоритетов работы действующего правительства, о чем свидетельствует и принятый бюджет, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на пресс-конференции после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

По ее словам, вопрос балансировки нагрузки учителей сейчас не стоит на повестке дня Кабинета министров, но он будет вынесен на рассмотрение. Говоря о встрече с представителями Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) на пикете во вторник, 21 мая, Силиня заявила, что не хотела никого обидеть своими словами о повышении зарплат учителям.

"Кому-то могло показаться, что моя эмоциональная и человеческая острота была направлена против них. Это, конечно, не было намерением", — заявила премьер-министр.

Силиня подчеркнула, что сейчас формула, по которой рассчитывается нагрузка педагогов, очень сложная, поэтому Министерство образования и науки (МОН) планирует пригласить экспертов из Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), чтобы вместе понять, по какой модели работают другие европейские страны.

"Не может быть так, что прав только профсоюз. Очевидно, что МОН также может иметь право проводить свою собственную политику. И на данный момент я вижу, что финансирование школьных программ, включающих ассистентов преподавателей, которые действительно помогут сбалансировать нагрузку, чтобы учителя не перетруждались, — это именно то, чего хочет правительство. Поэтому для того, чтобы это реализовать, необходимо вести дискуссии, причем они должны быть разумным и конструктивным", — сказала премьер-министр.

В свою очередь, Ринкевич заявил, что уже высказал свое мнение по этому вопросу и обсудил произошедшее с Силиней.

"Я очень надеюсь, что переговоры между правительством и LIZDA приведут к взаимоприемлемому решению. Учителя будут довольны, мы сосредоточимся на качественном образовании для детей, а правительство решит одну из действительно сложных проблем", — подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, несколько тысяч работников образования собрались во вторник у здания правительства, чтобы выразить свое несогласие с предложением МОН о том, как сбалансировать нагрузку учителей.

Заявка предполагала, что в пикете примут участие не менее 2000 человек. Собравшиеся педагоги выслушали Силиню, которая поинтересовалась: знают ли педагоги, по какому поводу они пришли спорить. "Разве вам не повысили зарплаты? Разве вам не повысили минимальный тариф? Кому не повысили, поднимите руки! Не вижу рук! Правительство выполнило все, что мы обещали", — заявила политик, подчеркнув, что в правительстве не планируют принимать новые решения по распределению нагрузки.

"Это нормально, что вы выражаете свое мнение, но ультиматумы не приводят к нормальному результату", — сказала премьер. Силиня также призвала учителей доверять правительству, но этот призыв педагоги встретили с недовольством и улюлюканьем.

Через пару часов на пресс-конференции после заседания правительства Силиня на просьбу прокомментировать свой стиль общения во время пикета и вопрос, будет ли она извиняться перед учителями, ответила, что она "всего лишь человек", а мероприятие не было хорошо организовано, и ей "выставляли различные ультиматумы".

Премьер-министр заявила, что всегда была готова к диалогу и всегда вела его до сих пор. "Повышенные зарплаты и в этом, и в предыдущем бюджете подтверждают это", - сказала она. При этом "эмоционально очень непонятно" слышать вопросы, которые не стоят на повестке дня ни правительства, ни Силини. Премьер-министр считает, что диалог с педагогами необходимо продолжать, и "на это есть по крайней мере год времени".

Позже Силиня в своем посте в социальных сетях все же извинилась перед учителями, которых обидели ее слова во время акции протеста. Хотя вопрос распределения нагрузки учителей в настоящее время не стоит на повестке дня правительства, премьер-министр обещала, что "ни в коем случае" не будет предложено или поддержано решение, которое вынудило бы учителей перерабатывать.

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