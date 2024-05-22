Латвийский союз самоуправлений (LPS) и депутаты Сейма хотят, чтобы государство нашло решение в ситуациях, когда строительство эксклюзивных объектов недвижимости приводит к увеличению кадастровой стоимости соседних объектов, и, следовательно, к увеличению налоговых платежей. Об этом говорилось 22 мая на заседании юридической комиссии Сейма.

Представитель LPS заявил, что нужны улучшения в определении кадастровой стоимости самых дорогих объектов недвижимости на рынке. Самоуправления считают, что нужно обеспечить соответствие кадастровой стоимости самой дорогой и самой дешевой недвижимости экономической выгоде от недвижимости. Этого можно сделать, если кадастровая стоимость этих объектов будет устанавливаться соразмерно и справедливо.

Депутат Гунар Кутрис (СЗК) считает, что необходимо решить проблему, когда после строительства дорогих эксклюзивных зданий стоимость близлежащих объектов "необоснованно возрастает". Зарубежные эксперты также предлагают ввести отдельные процедуры кадастровой оценки эксклюзивной недвижимости, чтобы не допустить несправедливой ситуации для других собственников на соседних территориях.

Представитель Минюста сказала, что Государственная земельная служба (VZD) работает над улучшением подхода к определению кадастровой стоимости, но на более масштабные улучшения не хватает денег.

Генеральный директор VZD Вита Нарницка уточнила, что учреждение работает над привязкой кадастровой стоимости к времени постройки здания. VZD попытается снизить кадастровую стоимость некоторых объектов недвижимости, для которых это было бы целесообразно, и одновременно повысить ее для объектов недвижимости, которые больше котируются на рынке.

Глава комиссии Андрей Юдин заявил, что теоретически согласен с необходимостью изменений и осенью ждет от учреждений более подробных предложений.

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