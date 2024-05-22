В практиках семейных врачей уже 1 июня может появиться третий работник вместо нынешних двух. Его основными обязанностями станут контакты с пациентами. На расширение практик семейных врачей государство выделит четыре с половиной миллиона евро, сообщает Rus.Lsm.

Семейный врач и медсестра — чаще всего именно в таком составе работают практики семейных врачей. Но обязанностей у них становится больше, поэтому ответственные ассоциации уже полгода вели переговоры с Министерством здравоохранения и другими учреждениями.

"Мы наконец достигли соглашения, как мы будем поддерживать сельских семейных врачей и молодых врачей. Об этом были долгие дискуссии. Это поможет врачам быстрее отвечать на звонки пациентов, на различные письма. Также это поможет проводить превентивные скрининги, например, скрининги рака. Позволит напомнить людям о необходимости их посещать", — заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство").

Те, кто работает в Риге, смогут взять третьего работника, если в их практике более 1800 пациентов. Также государство будет мотивировать семейных врачей работать не только в Риге.

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