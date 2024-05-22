Ректором Латвийского университета бионаук и технологий (ЛУБТ) избрана нынешний проректор университета по науке Ирина Архипова.

За нее проголосовали 104 участника конвента вуза, против были 75.

Архипова работает в ЛУБТ с 1991 года. С 2008 по 2012 год она возглавляла департамент науки, технологий и инноваций Министерства образования и науки. Имеет степень доктора инженерных наук.

Архипова является членом правления Латвийской ассоциации эконометристов, Ассоциации профессоров высших учебных заведений Латвии, Центра услуг общего пользования информационными технологиями высшего образования и науки, а также членом научного совета Института агроресурсов и экономики ЛУБТ.

На новом посту в числе прочего Архипова поставила себе цель повысить место ЛУБТ в международном рейтинге вузов Times Higher Education World University Rankings до категории 601+ место в сфере бионаук и социальных наук и до уровня 801+ в сфере инженерных наук и технологий.

Открытый конкурс на должность ректора ЛУБТ был объявлен в декабре прошлого года. Выборы нового ректора организованы в связи с тем, что срок полномочий нынешнего ректора Ирины Пилвере истечет 30 июня.

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