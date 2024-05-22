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План Министерства образования и науки (IZM) по введению выравнивающего учебного года для выпускников основной школы, не сдавших экзамены, угрожает престижу профессионального образования, заявили в среду депутаты комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

Согласно предложению IZM, в течение выравнивающего учебного года школьник мог бы изучать не только те предметы, по которым его знания были недостаточны, но и осваивать какие-то профессионально-ориентированные предметы. Выравнивающий год может быть введен либо для отдельно сформированных малых групп учеников, либо через их интеграцию на свободные места в программах профессионального образования.

Школьникам со значительными проблемами мотивации или поведения могут быть предложены программы неформального образования, укрепляющие их мотивацию и коммуникативные навыки. Молодой человек будет осваивать эту программу параллельно с выравнивающей программой общего образования. Это снизит риск того, что немотивированный подросток разрушит климат в классе.

Пока неясно, будет ли школьник изучать только тот предмет, по которому не сдал экзамен, или ему будет предложен набор предметов.Эти неформальные программы могут вводиться в сотрудничестве с методическими центрами или индивидуально через менторов. Пока неясно, сколько на это потребуется денег, но IZM намерено тестировать концепцию с 1 сентября, а ввести ее через год.Депутатов комиссии предложение министерства не убедило. Они призвали IZM подумать о нескольких аспектах, в том числе о мотивации неуспевающих школьников.

"Фактически это будет год каникул. Вряд ли [школьника] можно мотивировать таким образом", - усомнилась депутат Национального объединения Илзе Индриксоне.

Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) обратила внимание на то, что для введения такой концепции нужны законодательные изменения, так как Закон о профессиональном образовании предусматривает, что профессиональное образование можно получить только после получения основного.

Представитель LDDK Андрис Берзиньш обеспокоен тем, что предложение Министерства образования и науки снизит престиж профессиональных учебных заведений. "Всех [неуспевающих] в профессиональных учебных заведениях определят в специальную группу или курс, как в какое-то исправительное учреждение", - сказал он. По мнению Берзиньша, школы и учителя должны нести ответственность за свою работу, "а не придумывать какие-то ужасно сложные [и] очень дорогостоящие схемы".

С ним не согласился президент Латвийской ассоциации руководителей образования (LIVA), директор Сигулдской государственной гимназии Рудольф Калванс. "Школа и учителя не являются источником этого зла, которые чего-то не сделали, [и] поэтому есть второгодники. Я бы сказал, что некоторые мамы и папы чего-то не сделали дома", - заявил Калванс.

Однако и он считает, что предложение IZM может создать риски для престижа профессионального образования.

Представители министерства заявили, что выравнивающий учебный год – не единственный механизм решения проблемы. Чтобы уменьшить число детей, не завершивших образование, нужно укреплять основные навыки и выявить факторы риска.

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