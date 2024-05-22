В комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду прозвучала концептуальная поддержка предложению, предусматривающему направление средств, полученных в результате отчуждения дома Москвы, на поддержку Украины, сообщает агентство LETA.

Конкретное решение будет принято комиссией в ближайшее время, так как сегодня в ней не было достаточного для кворума количества депутатов.

В среду комиссия планировала рассмотреть поправки к закону "О поддержке гражданского населения Украины", предусматривающие норму об особой поддержке в связи со средствами, полученными при отчуждении государственной недвижимости в Риге, на ул. Марияс 7. Норма предусматривала, что полученные в результате отчуждения имущества средства после вычета фактических расходов на отчуждение зачисляются в доходы государственного бюджета.

Представители юридического бюро в среду обратили внимание на то, что с точки зрения юридической системы в закон нет необходимости включать точную информацию, что будет с домом и находящейся под ним землей, потому что по содержанию это не соответствует теме закона.

Бюро считает, что можно внести поправки в закон "О действиях с недвижимостью, необходимой для предотвращения угрозы государственной безопасности". Если бы произошло отчуждение этих объектов, то полученные с аукциона средства после вычета фактических расходов зачислялись бы в доходы государственного бюджета.

То, как деньги из госбюджета тратятся дальше, можно оговорить в законе о поддержке украинского гражданского населения, то есть при принятии правительством соответствующего решения деньги попадут туда, куда Украине необходимо.

Предполагается, что причастные стороны еще уточнят редакцию закона.

Ранее в марте сообщалось, что правительство утвердило подготовленный Министерством сообщения проект приказа, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность Министерства финансов, которое затем продало бы его с аукциона.

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