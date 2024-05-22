Главный редактор Латвийского телевидения (LTV) Сигита Роке 22 мая приняла решение отменить предвыборные дебаты на русском языке на RUS.LSM. Решение было принято после консультаций с редакционным советом LTV.

"В начале года, в преддверии выборов в Европарламент LTV планировало свои передачи с целью охватить как можно более широкую аудиторию. Для того, чтобы донести до разных групп общества достоверную и разнообразную информацию о выборах, было решено организовать дебаты с представителями партий не только на латышском, но и на русском языке. (..) Однако нужно признать, что мы не предполагали, какую реакцию вызовет приглашение кандидатов на дебаты, где основным языком является русский", - цитирует заявление Роке пресс-служба LTV.

Телеканал действовал из лучших побуждений и стремился защитить свою редакционную независимость и автономию. Поэтому LTV резко отреагировал на публичные заявления государственных органов и политиков, заявила Роке. LTV прислушался к мнению групп в обществе и аргументам экспертов, пересмотрел ситуацию и практическую целесообразность проведения дебатов. В итоге было принято решение отменить дебаты.

"Моя позиция как главного редактора LTV не изменилась. Общественные СМИ не являются и не должны быть инструментом, с помощью которых политические силы достигают своих целей", - заявила Роке. LTV, по ее словам, предложит другие форматы публикации контента на русском языке. "Платформа RUS.LSM будет публиковать актуальные новости, включая специальные выпуски новостей в день выборов, а также дебаты в программе "ТЧК" после выборов", - заявила она.

LTV обращает внимание на то, что идеи по изменению Закона о предвыборной агитации, которые могут уравнять дебаты с предвыборной агитацией, подрывают возможность СМИ проводить такие дискуссии. Журналисты LTV не участвуют и никогда не будут участвовать в предвыборной агитации. Поэтому, если поправки к закону будут приняты, общественные СМИ откажутся от проведения любых дебатов. LTV более не сможет предлагать жителям услышать ответы кандидатов в депутаты на важные для избирателей вопросы в ходе дебатов, которые ведут журналисты, подчеркивается в заявлении общественного медиа.

Ранее уже сообщалось, что в последние недели LTV оказался под сильным давлением из-за намерения провести дебаты на русском языке. Против этого решения выступили многие политики, часть политических сил отказалась от участия дебатов, а перед зданием "Латвийского радио" прошел пикет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал к "уважительной дискуссии" по этому вопросу.

Латвийская ассоциация журналистов призвала политиков воздерживаться от дискредитации медиа

Латвийская ассоциация журналистов еще до того, как LTV приняло решение отменить дебаты на русском языке, призвала политиков воздерживаться от дискредитации медиа и журналистов, осознанно или неосознанно создавая необоснованное мнение о журналистах, в особенности общественных медиа, как о предателях государства. Также ассоциация призвала медиа подробнее пояснять обществу свою редакционную политику.

"Сейчас акценты с дискуссии о работе партий в Европарламенте перенесены на вопрос о языке, на котором пройдут дебаты, что наносит особый удар по общественным медиа. Внимание общества отвлечено от важных вопросов социальной политики и экономики на спор о том, разрешает ли закон размещать такое содержание в общественных медиа, создание такого содержания приравнивается к поддержке политике Кремля", - говорится в заявлении ассоциации.

"В публичном пространстве создается впечатление, что дебаты пройдут на русском языке, что сузит содержание Латвийского телевидения на латышском языке. Сотрудников и журналистов LTV называют предателями и врагами латышского языка. Это неправда. В то же время руководство LTV недостаточно вовлекается в защиту своих журналистов и не объясняет адекватно общественности принятые решения, - сказано в заявлении.

Интеграционная и медийная политика находится в руках политиков, в том числе тех, кто участвовал в пикете против предвыборного контента на русском языке, отмечает ассоциация.

"Политикам хорошо известно, каким образом законно влиять на формирование содержания - подавать законопроекты, участвовать в разработке основных направлений медийной политики, разрабатывать требования к законам, регулирующим медиа. В случае необходимости Сейм принимал законы даже за один вечер воскресенья. Однако сейчас даже находящиеся у власти политики ведут себя так, как будто эти возможности у них отняты. Латвийская ассоциация журналистов призывает общественные медиа подробнее разъяснять свои идеи, включаться в содержательный диалог. Например, какие данные, исследования и соображения показывают, что план предвыборного содержания на русском языке нужен обществу; каковы выводы о предвыборном содержании на русском языке во время перед выборами в Сейм в 2022 году", - отмечает Латвийская ассоциация журналистов: "В свою очередь, политиков призываем не принижать демократию, не дискредитировать журналистов во имя краткосрочных целей. Жизнь в Латвии продолжается и после выборов в Европарламент и вызывающие доверие медиа обществу будут очень нужны".

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