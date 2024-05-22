Перед централизованным экзаменом по английскому языку в 9-х классах в части прослушивания были констатированы технические неполадки, однако это не повлияло на проведение самого экзамена, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственный центр содержания образования (VISC).

Техническая заминка была вызвана установленными в государственной экзаменационной информационной системе инструментами безопасности, которые ограничивали количество одновременных загрузок аудиозаписей. С этим столкнулись руководители учебных заведений, которым пришлось скачивать упомянутые файлы.

Когда проблема была обнаружена, она была устранена за достаточное время до начала прослушивания, подчеркивает VISC. По информации учреждения, не получена информация о том, что небольшой сбой помешал какому-либо учебному заведению провести или иную часть экзамена.

Государственные экзамены для учащихся основной школы начались в среду, 22 мая, с экзамена по английскому, немецкому или французскому языкам.

По данным VISC, на сдачу экзамена по английскому языку подали заявки 21 677 студентов.

Это второй учебный год, когда выпускникам 9-х классов приходится сдавать централизованные экзамены. Чтобы сдать экзамен, выпускникам начальной школы в этом учебном году необходимо будет набрать не менее 10%.

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