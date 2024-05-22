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Автотранспортная дирекция почти за три года - с октября 2021 года по май 2024 года - проводя проверки документов, выданных водителям для осуществления коммерческих перевозок на такси или легковых авто обнаружила 79 подделок удостоверений о владении государственным языком, сообщило агентство LETA.

Об этих фактах Автотранспортная дирекция сообщила в Государственную полицию, возбуждены уголовные дела.

В настоящее время право осуществлять коммерческие перевозки пассажиров на легковом автомобиле или такси есть у лица,

состоящего на учете в Реестре водителей такси, а также владеющего государственным языком на уровне не ниже B1.

Автотранспортная дирекция подчеркивает, что будет в дальнейшем проводить тщательную проверку поданных документов и в случае выявления признаков подделки обращаться в Государственную полицию. Лица, подавшие в дирекцию поддельные документы, не будут регистрироваться в Регистре водителей такси. .

Согласно закону о поддержке гражданских жителей населения Украины, граждане Украины освобождены от подтверждения владения государственным языком.

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