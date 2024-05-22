Демографические показатели Латвии ухудшаются с каждым годом, смертность превышает рождаемость на 96%, поэтому правительству срочно нужно подумать о решениях, как улучшить ситуацию, заявил сегодня на заседании подкомиссии Сейма по демографии, семье и детям комиссии по устойчивому развитию Сейма Владомир Гьорчев (Македония), владелец компании "G4 stratēģijas un risinājumi".

По словам Гьорчева, в Латвии растет число людей в возрасте 40 лет и старше, или "постфертильного возраста", в то время как число людей репродуктивного возраста сокращается. В то же время растет число людей, которые вообще не хотят иметь детей. Гьорчев отметил, что это личное решение каждого человека, но раньше их число составляло 5-10%, а сейчас почти 30%.

В прошлом году в Латвии умерло 27 724 человека и родился 14 121 ребенок, и Гьорчев считает, что в будущем количество рожденных детей продолжит уменьшаться, если ничего не предпринять для предотвращения этого. В 1989 году умерло 32 584 человека, а родилось 38 922. Это было самое большое количество детей, родившихся за год, так как после 2000 года число рождений начало снижаться. Негативное влияние на демографию оказала и миграция.

Эксперт отметил, что в 2016 году в Латвии родилось 21 968 детей, а в 2023 году - только 14 121. С 2022 года рождаемость снижается на 11,5% за год.

Гьорчев считает, что государство должно быть готово к сотрудничеству, поскольку на кону будущее страны. Думая о будущем, необходимо иметь стратегию, понимание и правила для улучшения демографической ситуации.

Как отметил депутат Национального объединения и отец пятерых детей Янис Грасбергс, со временем система ценностей людей изменилась, и на первый план вышли материальные ценности. Семьи решают отложить беременность, потому что боятся нехватки средств, и правительство должно это учитывать. "Общество изменило шкалу ценностей, мы не собираемся ее менять, но мы должны идти в ногу с ней", - сказал политик.

Что касается возможных решений, то Гьорчев признал, что невозможно дать один быстрый ответ, поскольку демография в целом - сложный вопрос. Но что можно сделать, так это поддержать родителей материально, поощряя их к рождению третьего и четвертого ребенка. Первый ребенок обычно рождается потому, что родители хотят ребенка, второй - потому, что они хотят иметь брата или сестру для первого или потому, что они хотят воссоздать свое детство, когда у них самих была большая семья. Но с появлением третьего ребенка родители начинают задумываться о том, хватит ли им финансов или не слишком ли мал дом.

Он также считает, что стране необходимо строить больше детских садов не только в крупных городах, но и в сельской местности. Возможно, не стоит строить новый детский сад с нуля, так как это займет много времени и денег, но отдельные школы можно переоборудовать под детские сады.

Гьорчев также призывает к проведению позитивных кампаний, рассказывающих людям о том, как здорово быть мамой и папой. Он подчеркнул важность создания общества, в котором матери и дети получают поддержку, а отцы участвуют в семейной жизни.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !