Желание нарушать санкции против России и Беларуси в этом году не уменьшилось, заявила в четверг в интервью программе "900 секунд" на TV3 генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке.

"Агентство по обеспечению государственной безопасности сообщает, что склады переполнены", — заявила глава VID. Она добавила, что желание нарушать установленные санкции в этом году находится на уровне прошлого года.

За первые четыре месяца 2024 года в связи с введенными санкциями более чем в 900 случаях был поставлен запрет на вывоз товаров из Европейского Союза (ЕС), отметила глава VID.

Выявлены и случаи подделки документов. Например, по документам товары направляются в Казахстан, в то время как параллельные документы свидетельствуют, что эти товары будут отправлены в Россию. Также изменяются коды товаров, подчеркнула Шмите-Роке.

Она также упомянула, что в начале мая в Вильнюсе руководители таможенных служб пяти стран, граничащих с Россией и Беларусью, заключили соглашение об единых таможенных процедурах в случаях обхода санкций. Соглашение подписали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия.

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