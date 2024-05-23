Из-за восточного ветра на большей части побережья Латвии вода в море стала очень холодной, теплее вода на Курземском побережье Рижского залива, свидетельствует метеорологическая информация.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в порту Скулте температура воды опустилась до +5,8 градуса. По данным спутника, практически на всем Видземском побережье и на побережье открытого моря в Курземе температура воды ниже +10 градусов.

Более теплая вода сохраняется на Курземском побережье Рижского залива - на участке от мыса Колка до Лапмежциемса. Здесь температура воды в основном составляет +13...+18 градусов.

По данным LVĢMC, температура воды в Вентспилсском порту и Даугавгриве колеблется у отметки +10 градусов.

С усилением ветра существенно понизилась и температура воды в крупнейших озерах, например, в озере Разна у Каунаты максимальная температура воды в начале недели составляла +21 градус, а утром в четверг опустилась до +12 градусов.

В местах для купания на реках и озерах температура воды в четверг утром в основном составляла +14...+21 градус.

Под влиянием ветра с берега на побережье нередко наблюдается апвеллинг: верхние слои теплой воды сдувает ветром с берега и вместо них с большей глубины поднимается холодная вода.

Апвеллинг чаще всего наблюдается весной и в первой половине лета, когда прогрелся только верхний слой воды. В конце лета и осенью апвеллинг возможен только при длительном и сильном ветре с суши.

В ближайшие дни ветер будет дуть преимущественно с юга, юго-востока, поэтому на большей части побережья Латвии вода в море останется холодной.

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