Сейчас фиксируются более интенсивные попытки пересечения границы в течение одного дня, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) Rīta panorāma начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

"Мы наблюдаем, что есть отдельные, точечные попытки мигрантов в один день массово пересечь границу. Понятно, что не сами они приходят. Это организуется. Но мы видим, что один день выбирается для интенсивных попыток нарушителей пересечь границу", — сказал Пуятс.

Он допустил, что подобными попытками могут быть протестированы способности Латвии реагировать. При этом он подчеркнул, что сейчас "система работает", пограничники со своими обязанностями справляются.

Попытки пересечь границу фиксируются только со стороны Беларуси, а попытки проникновения из России в Латвию почти не зафиксированы.

Пуятс подчеркнул, что важно не только завершить строительство границы, но и оснастить ее техническими средствами.

Начальник погранохраны отметил, что никто из пойманных в Латвии не хочет помощи, они хотят незаконно попасть в страну, чтобы попасть в Германию и там запросить убежище, получить социальные гарантии. "Цель — добраться до земли мечты", — сказал Пуятс.

Говоря о людях, которые пытаются незаконно проникнуть в Латвию, Пуятс сказал, что в основном речь идет о молодых мужчинах, которые приходят из разных стран Африки, Азии, Южной Америки.

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