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Сейм передал на рассмотрение в комиссии подготовленные партией "Прогрессивные" поправки в Закон об административных правонарушениях, предусматривающие штраф до 700 евро за сексуальные домогательства. В свою очередь, председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин указал, что в текущем виде поправки нужно доработать, чтобы наказуемым не стало и "простое проявление симпатии".

В законопроекте сексуальные домогательства определяются как нежелательные вербальные, невербальные, цифровые или физические действия сексуального характера, цель или последствия которых — задеть человеческое достоинство или частную жизнь, особенно, если они создают враждебную, унизительную, оскорбительную или неприятную среду.

Председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин (JV) в социальных сетях написал, что согласен — ответственность должна быть. Но предложенный законопроект нужно доработать, чтобы "простое проявление симпатии" не стало правонарушением. По мнению Юдина, определение в законопроекте не является достаточно ясным. Он считает, что ответственность может быть предусмотрена в случаях, когда сексуальные домогательства продолжаются после явного требования их прекратить.

Министерство юстиции предлагает ввести ответственность за сексуальные домогательства. "Прогрессивные" считают, что в Сейме будут большие дебаты по поводу криминализации, и не известно, поддержат ли депутаты это предложение, так как нет концептуального соглашения, заявила ранее агентству LETA заместитель председателя фракции "Прогрессивные" Антонина Ненашева. Она отметила, что и Государственная полиция предложила ввести административную ответственность.

Политик подчеркнула важность определения в законе такого нарушения, как сексуальные домогательства. В настоящее время сексуальные домогательства являются одной из форм сексуального насилия, но за это нет никакого наказания, считает Ненашева.

Вопрос стал актуальным после того, как Латвийское телевидение сообщило о возможных сексуальных домогательствах преподавателей Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола (JVLMA) к студенткам.

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с информацией о возможных домогательствах преподавателей JVLMA к студенткам. Уголовный процесс начат по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.

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