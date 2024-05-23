Министерство благосостояния в сотрудничестве с Министерством здравоохранения предлагает ввести социального наставника детям, зависимым от одурманивающих веществ. Такое предложение было сделано на заседании Совета по сотрудничеству по делам детей, сообщает агентство LETA.

Наставник был бы поддержкой для зависимых детей уже после того, как они получили необходимую услугу здравоохранения в стационаре. Наставник работал бы с укреплением способностей и навыков саморегуляции ребенка, а также способствовал бы самостоятельности, так как у ребенка часто не хватает мотивации самому продолжать посещать нарколога, специалиста по зависимостям и предлагаемые услуги и программы социальной реабилитации, заявил специалист по общественным отношениям Отдела коммуникаций Министерства благосостояния Эгилс Зариньш.

Министр благосостояния Улдис Аугулис (ZZS) считает, что введение услуги социального наставника для детей, зависимых от одурманивающих веществ, определенно обеспечило бы более эффективное сотрудничество вовлеченных лиц в процесс лечения и реабилитации. Наставник также представлял бы интересы ребенка в переговорах с органами, вовлеченными в решение ситуации с ребенком.

На совете было решено, что участвующие министерства на 2025 год должны подготовить предложения по необходимому государственному финансированию упомянутых услуг социального наставника и других.

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