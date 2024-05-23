Вероятно, помощница депутата Европейского парламента Татьяны Жданок (Русский союз Латвии, РСЛ) была устроена на работу российскими спецслужбами, выяснил центр расследовательской журналистики Re:Baltica.

Как свидетельствует переписка Жданок с ее куратором из Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Дмитрием Гладеем, в 2014 году ей предложили взять на работу помощника.

Летом того года Дмитрий написал Жданок, спросив, когда она планирует быть в Москве.

Жданок тогда ответила, что планов у нее нет. Если пригласят выступить "у Соловьева или на какой-нибудь передаче, обязательно прилечу. Еще лучше было бы, если бы пригласили и Мирослава [Митрофанова, члена партии]".

"Вы читаете мои мысли, я хотел узнать его данные, договоренность есть", - ответил Дмитрий. И продолжил: "Второй вопрос. Мы обсудили возможность взять Вам на должность помощника-секретаря какого-нибудь студента. Кандидат найден, какие документы необходимы и какие шаги необходимо предпринять? Спасибо".

Жданок ответила, что "молодой человек" должен написать на ее официальный адрес электронной почты. Дмитрий отметил, что "это будет девушка" и сообщил, что CV Мирослава отправлено. Он спросил, готов ли Митрофанов говорить только с ВГТРК, или подойдет и "Первый канал". "Первый канал даже лучше", - ответила Жданок.

Пару недель спустя Жданок написала, что поедет с Митрофановым по рабочим делам в Крым. По дороге они заедут в Москву и могут встретиться. Они договорились встретиться с Дмитрием в "той же самой Кофемании".

Кто такая Юлия Сатирова?

Согласно данным интернет-архива Waybackmachine, в 2015 году помощницей Жданок официально стала некая Юлия Сатирова. В публичных ответах Re:Baltica Жданок рассказала, что родители Сатировой родом из Одессы. Она была там во время массовых протестов и пожара в Доме профсоюзов в 2014 году. События так повлияли на девушку, что она решила пойти в политику. Сатирова тогда училась во Франкфурте, и университет оплатил ее стажировку. Так Жданок и согласилась на выгодную сделку.

Обнаруженная Re:Baltica информация подтверждает слова Жданок. На страницах Сатировой в соцсетях есть фотографии протестов в Одессе в дни, когда произошел пожар в Доме профсоюзов. Во время празднования 9 мая ее родственница в советской солдатской пилотке на голове и георгиевской ленточкой на груди в посте в Instagram упомянула, что родители Сатировой приехали в гости из Одессы.

Однако журналисты Re:Baltica выяснили, что Сатирова избегает публичности.

После окончания Российского государственного гуманитарного университета Сатирова училась в Германии или Австрии. На ее странице в соцсети "ВКонтакте", где она с пышными волосами и детским лицом играет на скрипке в оркестре Венского университета в 2013 году.

Однако примерно в 2015 году, когда Сатирова начала работать в ЕП, частные фотографии закончились. Есть пара селфи, но в основном доминируют пейзажи. Нет ни одной фотографии с работы в ЕП, хотя она там работала до 2019 года. В социальных сетях она скрывается под другими именами.

О связях Сатировой с ЕП в интернете можно найти лишь пару ссылок. В 2015 году одна шведская неправительственная организация сообщила, что связывалась с ассистенткой Жданок Сатировой, чтобы узнать о ходе работы над интересующей их петицией. В 2017 году Сатирова вместе со Жданок участвовала в конференции "Черное море: сотрудничество или конфронтация?" в Болгарии.

Это не случайность, что информации о Сатировой в интернет-архивах так мало информации, свидетельствует переписка по электронной почте.

В 2017 году Сатировала отправляла Жданок черновик пресс-релиза об очередной дискуссии об ограничении прав человека в Украине.

"Я не указала в контактах свое полное имя, потому что не хочу привлекать к себе внимание из соображений безопасности. Если вы согласны, я бы попросила вас оставить только номер телефона без имени, даже если обычно так не делают", - написала тогда Сатирова.

Помощница в наследство

В 2018 году, когда Жданок вернулась в Латвию, чтобы подготовиться к выборам в Сейм, Митрофанов перенял ее мандат в ЕП и помощницу Сатирову.

"Она работала у Татьяны, я просто получил в наследство (..) Я могу представить, что она могла использовать какие-то связи в Москве или другом месте, чтобы найти себе работу в парламенте", - заявил Митрофанов в интервью Re:Baltica.

Архивы Waybackmachine показывают, что в 2019 году Сатирова также была помощником чешского депутата-коммуниста Иржи Масталки. В 2016 году он получил специальную награду от президента России Владимира Путина за укрепление отношений между двумя странами.

Практика совместного использования помощников возможна, когда депутаты работают над общей темой. На вопрос о том, что было в их случае, Митрофанов смущенно улыбнулся. Сатирова проработала у Масталки всего три месяца, а затем ушла в декрет. Одним из последних ее проектов была организация выставки в Страсбурге, посвященной латвийским и чешским пивным традициям.

Сатирова не ответила на вопросы Re:Baltica в Facebook. В ее профиле указано, что она живет в Брюсселе.

Жданок в своем длинном монологе в социальных сетях не ответила на первый вопрос из списка Re:Baltica - кто тот Дмитрий, который десять лет назад попросил ее взять Сатирову в помощницы?

Первого известного ФСБ куратора Жданок звали Дмитрий Гладей. Однако адрес электронной почты, с которого пришла просьба взять девушку на работу, используется несколькими людьми.

"Дмитрия" не помнит и Митрофанов, который должен был вместе со Жданок ехать с ним на встречу. Организовывать его выступление на кремлевских телеканалах никому не пришлось, поскольку они и так непрерывно его звали. Представители Русского союза Латвии (РСЛ) поехали потому, что латвийские русскоязычные СМИ их игнорировали, отдавая предпочтение тогдашнему мэру Риги Нилу Ушакову.

В настоящее время Сатирова "сидит дома с детьми", рассказал Митрофанов журналистам Re:Baltica.

Сатирова не единственная, для кого Жданок нашла работу в ЕП. В группе Зеленых/Европейского свободного альянса удалось устроить на работу и ее бывшего соратника Юрия Соколовского.

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