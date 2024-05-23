Сегодня Сейм концептуально поддержал продвигаемые правительством и Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) поправки к Закону об административных территориях и населенных пунктах. Они предусматривают объединение двух краев - Вараклянского с Мадонским.

На дебатах в Сейме председатель оппозиционной фракции "Объединенного списка" (ОС) Эдгарс Таварс сообщил, что фракция внесет ряд предложений о более обширных изменениях, которые касаются и других самоуправлений. Причина: по словам жителей многих муниципалитетов, административно-территориальная реформа не улучшила качество жизни, как было обещано.

Депутат Юрис Вилюмс (ОС) напомнил, что в опросе жителей Варакляны в 2021 году 74% респондентов высказались за сохранение своего края. Вилюмс сослался на пункт конституции о том, что территория Латвии состоит из Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. А присоединение Варакляны к Мадонскому краю территорию Латгале уменьшает. "Таким образом вы, по сути, нарушите (..) клятву, в которой вы подтвердили, что будете соблюдать Конституцию", - предупредил депутат ОС.

Председатель парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис считает, что на сегодня оценка успешности административно-территориальной реформы базируется на мнениях жителей и индивидуальных опросах, но "такой основательной оценки нет". Депутат подверг критике Вилюмса, который был главой подкомиссии по оценке результатов административно-территориальной реформы. Он созвал лишь два заседания: одно по поводу своего избрания и одно по поводу своей отставки.

"Одно дело, договориться политически, как перекраивать границы - направо, налево, так или сяк, но другое дело, нужно понимать, что любое изменение границ в любом муниципалитете означает основательную планировочную работу, обязательства, волю жителей, политическую волю, договоренность между самоуправлениями", - заявил Рокпелнис, подчеркнув, что воля жителей священна, так и должно быть в демократическом государстве.

В то же время лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс заявил, что, с одной стороны, жители Варакляны приняли решение, и большинство хочет "быть вместе с Мадоной", потому что с чисто практической точки зрения Мадона ближе. С другой стороны, Варакляны исторически всегда принадлежали Латгале.

По словам Шлесерса, у фракции ЛПМ будет свободное голосование по этому вопросу, так как одни поддерживают объединение Варакляны с Мадоной, а другие считают, что "у Латгале нельзя отбирать Варакляны". В то же время он отметил, что изменения в законопроекте не должны затронуть другие самоуправления.

Согласно закону об административных территориях и населенных пунктах, Вараклянское самоуправление в консультативных целях до 1 октября 2021 года должно было организовать общественное обсуждение объединения края с соседними самоуправлениями для достижения целей административно-территориальной реформы.

Результаты опроса показали, что в случае необходимости объединения с другим краем абсолютное большинство населения Варакляны предпочло бы, чтобы это был Мадонский край.

Вараклянский край - единственное самоуправление, вопрос об объединении которого с одним из соседних краев в рамках реформы оставался нерешенным.

Хотя VARAM предлагало объединить Варакляны с Мадоной и такое желание в ходе нескольких опросов выразили и жители края, 13-й Сейм принял решение объединить его с Резекненским краем. Позже Конституционный суд признал это решение не соответствующим Конституции, поэтому были разработаны новые предложения об объединении Варакляны с Мадонским краем.

Политики допускают, что в рамках поправок к закону об административной реформе могут быть рассмотрены и другие изменения, так как жители многих краев недовольны результатами реформы.

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