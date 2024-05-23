Депутат Европарламента и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс принял решение выйти из партии "Честь служить Риге", которую прежде возглавлял. Америкс не баллотируется в этом году в Европарламент и берет паузу в политической карьере до выборов в Сейм, которые состоятся осенью 2026 года, сообщает агентство LETA.

Андрис Америкс - ветеран латвийской политики: он дважды избирался в Сейм, пять раз в Рижскую думу. В Рижской думе созывов 2009 и 2013 года занимал пост вице-мэра при мэре Ниле Ушакове ("Согласие")). В 2019 году, оставаясь членом партии "Честь служить Риге", баллотировался от "Согласия" в Европарламент и был избран - вместе с Ушаковым.

"Прошло более 30 лет. Хочу посмотреть на политику со стороны. Если я подумаю, что без этого не могу, возможно, посмотрю на выборы в Сейм, но пока хочу взять паузу и побыть простым гражданином Латвии", - сказал агентству LETA Америкс.

Экс-вице Риги подчеркнул, что он намерен стартовать на выборах в самоуправления в июне 2025 года. Речь идет лишь о возможном участии в выборах в Сейм, которые состоятся в октябре 2026 года.

С чем осталась "Честь служить Риге?"

На данном этапе партию "Честь служить Риге" возглавляет независимый депутат Сейма Олег Буров. В 14-й Сейм Буров был избран по списку партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса. Вскоре он покинул фракцию этой партии и сейчас фактически входит в состав правящей коалиции, объединяющей "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных". Известно, что Буров собирается баллотироваться в Рижскую думу в 2025 году по списку СЗК. Буров - бывший многолетний глава Департамента собственности Рижской думы, впоследствии депутат Рижской думы, короткое время после отъезда Америкса и Ушакова в Брюссель, занимавший пост мэра столицы -

В Рижской думе нынешнего созыва "Честь служить Риге" представлена пятью депутатами. В период, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис (сейчас - "Прогрессивные"), фракция работала в оппозиции. После того как мэром был избран Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), "Честь служить Риге" присоединилась к правящей коалиции.

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