Чтобы превратить в шутку обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами, Татьяна Жданок на пресс-конференции демонстративно надела солнечные очки, как в шпионских фильмах. Не помогло: в распоряжении центра расследовательской журналистики Re:Baltica имеется 19 тысяч электронных писем Жданок, и эта переписка наглядно демонстрирует, как депутат Европарламента работала на Кремль.

Десять лет назад, в начале февраля, Майдан в Киеве был полон протестующих. С ноября украинцы пытались заставить прокремлевского президента Виктора Януковича укреплять сотрудничество с Европой. Протесты были близки к апогею, когда в Киев прибыли представители движения "Мир без нацизма".

За огромным столом в роскошном здании правительства Янукович рассказывал им, что происходит на Майдане, а гости предупреждали "радикализации, которая угрожает Украине". Среди них была и Татьяна Жданок.

Эти "гастроли" были ориентированы на пророссийскую аудиторию украинских и кремлевских телеканалов.

Re:Baltica знает, как работал этот передвижной цирк: еще в 2016 году центр показал это в документальном фильме "Генеральный план".

"Мир без нацизма" приезжает туда, где нужно распространять российскую пропаганду о якобы возрождающемся фашизме в Европе. Участие депутата Европарламента Жданок позволяло подконтрольным Кремлю СМИ говорить, что и Европа тоже этим обеспокоена.

Однако тогда журналисты Re:Baltica не знали, что сразу после встречи Жданок переписывалась с человеком, которого наши партнеры из российского независимого издания The Insider назвали офицером Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Добрый день! Есть ли у вас какие-нибудь интересные наблюдения после поездки в Киев?" - спрашивает у Жданок Сергей Красин через день после визита в Киев. Его настоящее имя — Сергей Бельтюков, в ФСБ он работает как минимум с 1993 года.

Жданок отвечает, что чувства противоречивые. Янукович слишком хитер, чтобы раскусить его за полуторачасовой разговор. Однако выглядел он "вполне бодрым, спокойным и уверенным. Я предполагала, что он будет более взволнован", - пишет Жданок. - Есть ощущение, что он готов к силовому сценарию. (..) С другой стороны, некоторые наблюдатели предполагают, что Янукович очень скоро подпишет договор с ЕС, получив максимальную выгоду от всех сторон".

Предсказания Жданок отчасти сбылись. С разрешения Януковича спецназовцы убили на Майдане более 100 мирных жителей. В результате протестов президент бежал в Россию, а договор с ЕС подписал уже его преемник Петр Порошенко.

В конце письма Жданок сообщает сотруднику ФСБ, что тоже прошлась по Майдану. То, что там происходило, напоминало ей "смесь фарса, драмы, фильма ужасов и комедии".

Жданок переписывалась с Бельтюковым с 2013 по 2017 год, следует из электронной переписки Жданок, имеющейся у Re:Baltica. И он был не единственным ее контактом в ФСБ. Мы уже писали, что вторым был старый знакомый Дмитрий Гладей.

Жданок в разговоре с Re:Baltica отрицала сотрудничество с ФСБ. Она ответила на присланные вопросы в прямом эфире на YouTube, но по существу сказала мало. Утечку электронных писем назвала фейком и предположила, что как раз автор статьи работает на российские службы.

Все в шоколаде

Письма Жданок Бельтюкову краткие, тон деловой. В основном они используют электронную почту, чтобы договориться о встречах, а дела обсуждают лично. Сотрудник ФСБ регулярно поздравляет Жданок с Новым годом и днем ​​рождения. Когда она приезжает в Петербург, Бельтюков встречает ее в аэропорту.

В одном из писем он хвалит Жданок за выступление на кремлевских телеканалах: "То, что вы делаете, очень важно в нынешней ситуации". "Спасибо на добром слове", — отвечает Жданок.

Жданок обычно совмещает встречи в Москве с выступлениями на телевидении, а Бельтюков приезжает в командировки. Одно из мест встреч — кафе "Шоколадница" в центре Москвы возле главного здания ФСБ. Жданок чувствует себя в Москве как дома. За участие в программах пропагандиста Владимира Соловьева ей дают машину на день, знакомая договаривается с парикмахером.

У них взаимопомощь: Жданок помогает с информацией и организацией необходимых для Бельтюкова мероприятий, сотрудник ФСБ - со связями и деньгами.

Одно из писем Жданок начинает с извинений: "Сергей, мне не удалось получить ответа. Завтра по указанному вами номеру с вами свяжется мой помощник Андрей Толмачев".

России нужны выставки в Брюсселе

Наиболее активно евродепутат и сотрудник российских спецслужб общались в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе.

В конце лета 2014 года Бельтюков интересовался, есть ли у Жданок "возможность организовать на европейской площадке мероприятие (например, фотовыставку) с документальными подтверждениями военных преступлений на юго-востоке Украины? Если вы рассмотрите такую ​​идею, я готов подключиться".

"Сергей, возможность, конечно, есть", — отвечает Жданок.

Она проводит слушания в Европарламенте, посвященные кровопролитию в Одессе. Там в мае 2014 года в результате столкновения демонстрантов было подожжено здание Дома профсоюзов, где забаррикадировались пророссийские активисты. Погибли 42 человека, более 200 получили ранения.

"Дата связана с событиями в Одессе, но мы постараемся привлечь внимание к текущим событиям на юго-востоке Украины", - обещает Бельтюкову Жданок.

События в Одессе являются одним из центральных мотивов кремлевской пропаганды при обвинениях украинцев в фашизме. Жданок еще несколько лет продолжала проводить мероприятия, посвященные одесской трагедии.

Протестные провокации в Риге

"Возможно, в ближайшее время с вами свяжется Д.Г. Появилась возможность подать заявку на исследовательский грант в СПбГУ. На первый взгляд, идея интересная", — пишет Бельтюков осенью 2014 года. Жданок отвечает, что Д.Г. ей уже позвонил и она надеется встретиться в Риге "с нашим общим знакомым".

Скорее всего, Д.Г. - это Дмитрий Гладей. Ранее Жданок рассказала Re:Baltica, что это ее старый друг, с которым они вместе учились кататься на лыжах в 70-е годы на Кавказе. Затем продолжали встречаться как в Петербурге, где Гладей жил с женой, так и в Риге, когда дочь Гладея вышла замуж за жителя Латвии.

Между тем Insider сообщает, что Гладей работал в 5-й службе ФСБ, которой в 2004 году было поручено противостоять "цветным революциям" в соседних с Россией странах. Последней задачей была дестабилизация ситуации на Украине.

У Re:Baltica есть переписка между ними с 2005 по 2013 год, и по содержанию она непохожа на дружескую. Жданок рассказывает Гладею, какие мероприятия она организовывала, кого приглашала, в какие командировки ездила, что видела. В начале переписки письма содержат больше информации и вложений, но позже Жданок начинает использовать зашифрованные мессенджеры, например, Telegram или Whatsapp.

16 марта 2005 года в Риге проходит шествие легионеров, против которого традиционно протестуют "антифашисты" Жданок.

Из вопросов Гладея Жданок видно, что он уже знает о ее планах - провести мероприятие, сфотографировать, отправить коллегам в Европарламенте.

"Надеюсь, вам удалось немного отдохнуть? Жду обещанных разъяснений к статье о 16 марта - текст вашего заявления, реакция депутатов и последствия", - пишет Гладей.

"Отдохнули хорошо, но с приключениями, — отвечает Жданок. - Я отправляю текст и сопровождающие фото. Первый короткий текст с пояснением к фото был отправлен 16 марта "зеленым" моей фракции (53 человека). Более длинный текст был разослан 17 марта тем же "зелёным" и другим членам группы, занимающейся вопросами меньшинств (42 человека). Полную реакцию депутатов мы сможем узнать на следующей неделе". ("Зеленые" — группа Зеленые/Европейский свободный альянс - группа в Европарламенте, в которой Жданок работала до апреля 2022 года — ред.)

К сообщению приложены фотографии задержанных полицией соратников Жданок, одетых как узники концлагеря, с желтыми звездами на груди. На другом снимке - лежащие на земле плакаты с перечеркнутой свастикой. Лишь на одном фото изображены сами легионеры, спокойно стоящие с цветами в руках.

Жданок также пересылает Гладею заявление, которое она направила коллегам из Европарламента. В нем депутат выражает возмущение насилием полиции "против протестующих антинацистов". В приложении есть и ответное письмо других латвийских депутатов, в которых они называют релиз Жданок "шедевром демагогии". На это Жданок иронично отмечает, что заявления остальных латвийских депутатов разослала депутат Инесе Вайдере, "моя бывшая коллега по Латвийскому университету": Мы учили одних и тех же студентов. Госпожа Вайдере — коммунистической идеологии, а я — математике". Теперь Вайдере представляет партию, члены которой участвуют в шествии легионеров, "а мои однопартийцы предстают перед судом за проведение антинацистских протестов", пишет Жданок.

Войны за влияние на востоке

В сентябре 2013 года Молдова, одна из беднейших стран Восточной Европы, получила серьёзный экономический удар от России. Якобы из-за недостаточного контроля качества Россия запретила ввоз молдавских вин. На самом деле это было частью экономической войны России, направленной на то, чтобы препятствовать сближению Молдовы с ЕС.

Предыстория этих событий началась в 2009 году, когда ЕС создал Восточное партнерство, чтобы дистанцировать восточные приграничные страны от российской орбиты. Москва использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства — торговые ограничения, шантаж, отказ от поставок газа и информационную войну — чтобы предотвратить это. Будучи депутатом парламента, Жданок регулярно ездил в страны Восточного партнерства и отправлял Гладею отчеты с наблюдениями.

Летом 2010 года Жданок сначала отправляет Гладею программу визита депутатов из стран-членов Восточного партнерства в Брюссель, а чуть позже - выводы о том, готовы ли депутаты начать программу без принятия Беларуси - союзницы России.

"Посмотрела свои записи. Позиции участников таковы: Грузия, Армения и Азербайджан твердо за полное участие Беларуси, а Украина и Молдова готовы согласиться с "компромиссами", предложенными Европарламентом. (..) Но все они вроде бы не против начать работу без Беларуси".

Через пару месяцев она вместе с другими депутатами Европарламента поедет в Молдову. В отчете Гладею есть краткий обзор: кто присутствовал, что было сказано, каковы взаимоотношения тамошних политиков.

Жданок отмечает, что был запланирован обед с президентом Михаем Гимпу, который не приехал из-за болезни. Президента представлял депутат с "плохо скрываемой неприязнью к Гимпу. Пошутил, что его болезнь стала следствием праздника вина в выходные".

В 2012 году Жданок побывала и в Азербайджане. Перед такими визитами евродепутатам готовят толстые аналитические папки - описание экономики и политики страны, CV первых лиц, информацию о поддержке международных фондов и основных проблемах, например, подавлении молодежных протестов. Жданок пересылает Гладею почти 70-страничный обзор. Эти документы не являются секретными, но и не предназначены для широкой публики.

И тут приближается кульминация. В ноябре 2013 года на Вильнюсском саммите ЕС планирует подписать договоры о сотрудничестве с рядом стран. Россия усиливает давление. Запрещает ввоз вина из Молдовы и шоколада из Украины. Грозит отключением газа в зимний отопительный сезон.

Депутаты Европарламента договариваются принять резолюцию, осуждающую давление России. Жданок сообщает об этом офицеру ФСБ.

"Пока отправляю проект резолюции, подготовленный "зелеными". Проекты других групп мне недоступны, но представление о теме вы можете получить и из этого. Завтра будет обсуждаться компромиссный вариант, согласованный с несколькими группами. Дебаты состоятся в среду, голосование – в четверг. Т.Ж."

Через два дня она отправляет Гладею окончательный вариант резолюции и свою речь. В ней она признает давление России, но и указывает на двуличие ЕС – молдавское вино больше нельзя будет завозить в Россию, а альтернативы ЕС не предлагает. В пример приводится Латвия, которая вступила в ЕС, но "этот брак не был равноправным".

По сути, Жданок повторяет посыл, который Кремль уже много лет распространяет в Балтии — ЕС ведет себя нечестно, вместе с Россией было бы лучше.

"Я в шоке", - сказала Re:Baltica тогдашняя глава группы Жданок в Европарламенте Ребека Хармс (Германия), узнав об этой переписке.

"Это ясно показывает, что у нее не только было "другое мнение" по вопросам, связанным с Россией (некоторые в нашей группе обвиняли меня в русофобии и нетерпимости к другим мнениям), но она действительно была осведомителем. Я теперь очень сожалею, что была недостаточно сильной, чтобы организовать большинство и исключить ее из группы".

Претензии к российским дипломатам

В переписке с офицером ФСБ Жданок также дает советы.

В электронном письме 2009 года она отправляет "анализ ошибок работы некоторых структур, влияющих на имидж России за границей". Там говорится, что российские дипломаты за рубежом плохо подготовлены к работе со СМИ, и их легко переигрывают коллеги из Балтии и Грузии, "молодые, динамичные, (...) обученные на Западе и свободно владеющие иностранными языками". "Это было хорошо видно во времена "бронзового солдата" в Эстонии и во время кризиса на Кавказе в августе 2008 года" (речь идет о войне России в Грузии – ред.).

Она жестко высказывается о российских депутатах, которые относятся к зарубежным командировкам как к туризму и заменяют отсутствие аргументов в дискуссиях высокомерным отношением: "У России есть газ и нефть, поэтому вы должны нас уважать".

В заключение она предлагает создать специальное министерство, которое будет формировать имидж России за рубежом, типа Института Латвии. Одновременно Жданок лоббирует себя, поскольку сотрудников для нового министерства можно будет искать на организованном ею Европейском русском форуме.

В течение многих лет Европейский русский форум был самым важным мероприятием Жданок в Брюсселе. Она бронировала помещения почти за полгода. Играла роль хозяйки, сидя рядом с важными российскими чиновниками. В число учредителей форума входили мэрия Москвы, Русская православная церковь и политическая группа Жданок в Европарламенте, а финансировали его в числе прочих Министерство иностранных дел России и фонд соотечественников "Русский мир".

Форум и серия более мелких мероприятий - дискуссий и выставок - позволяли приглашать в здание Европарламента российских политиков, часть из которых сейчас находится в санкционных списках; агентов влияния, которых впоследствии судили за шпионаж, и даже людей, связанных со спецслужбами.

Через эти мероприятия Жданок пыталась влиять на мнение депутатов Европарламента и создавала контент для кремлевских каналов. Главный посыл заключается в том, что ЕС не может жить без России, и они должны быть друзьями.

В Россию переезжать не собирается

После избрания в Европарламент Жданок начала активно восстанавливать свой семейный дом в популярном у туристов Валдае. На фотографиях видно, как потихоньку возрождается первоначально довольно убогий одноэтажный дом с типичными для русских деревень темно-зелеными стенами и белыми окнами. Жданок отправляет строителям план кухни, решает, где разместить бытовую технику. Из электронных писем неясно, живет ли кто-нибудь в доме, но можно понять, что недалеко живут родственники.

Жданок проработала в Европарламенте 20 лет, но в новом созыве ее не будет, поскольку Сейм принял закон, который не позволяет ей баллотироваться из-за ее коммунистического прошлого.

После публикации Re:Baltica и партнеров в январе этого года Служба госбезопасности инициировала расследование сотрудничества Жданок с российскими спецслужбами, однако СГБ не комментирует, насколько оно продвинулось. Расследование в Европарламенте закончилось штрафом в 1750 евро и запретом представлять парламент в зарубежных визитах и ​​других мероприятиях.

Жданок ответила на вопросы Re:Baltica в прямом эфире в социальных сетях партии. Она назвала просочившиеся электронные письма фейком, а себя "агентом мира".

В своем видеообращении на YouTube, отвечая на вопросы Re:Baltica, Жданок демонстрировала красочные буклеты, в которых упоминались участники организуемых ею мероприятий. По ее мнению, все происходило совершенно открыто.

В своих ответах Жданок, в традициях российской пропаганды, путает белое с черным. На вопрос Re:Baltica, не собирается ли она переехать в Россию после завершения карьеры, ответ был резкий: "Я не собираюсь переезжать в Россию. Где родился, там и пригодился. Я родилась в Риге".

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