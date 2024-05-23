Сейм сегодня во втором чтении поддержал поправки к закону, предусматривающие, что платеж за использование чужой земли с 2025 года постепенно вырастет у той части собственников квартир, на землю которых будет установлена более высокая кадастровая стоимость, сообщает агентство LETA.

Законом планируется установить, что если право законного пользования землей распространяется на собственников жилого здания и кадастровая стоимость находящейся в пользовании земли на 1 января 2025 года превышает ее действующую в 2024 году кадастровую стоимость, то соответствующий ей платеж за законное землепользование с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года ежегодно будет увеличиваться на 30% к платежу за предыдущий год до достижения соответствующего размера от актуальной кадастровой стоимости.

Одновременно с конкретным законопроектом предполагается сохранить нынешний размер платы за землепользование в размере 4% от кадастровой стоимости земли, также стороны смогут договориться о другом размере платы за землепользование. Поправки необходимо внести из-за ранее вынесенного Конституционным судом решения.

Ожидаемый рост платежей для части зданий или квартир от собственников за пользование землей в разделенной собственности с 2025 года будет зависеть от места проживания.

Кроме того, рост платежа может зависеть от того, будет ли речь идти о частном доме или квартире.

Между тем для другой части квартирных собственников платеж даже немного снизился бы. Сейм по соответствующим поправкам к закону еще должен будет проголосовать в окончательном чтении.

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