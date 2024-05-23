Центральными вопросами предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне будут укрепление обороноспособности альянса и поддержка Украины, заявила в четверг министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, на встрече обсуждались приоритеты предстоящего 9-11 июля в Вашингтоне саммита, развитие потенциала сдерживания и обороны НАТО, всесторонняя поддержка Украины и необходимость разработки стратегии сдерживания России.

Как сообщила Браже, одним из главных вопросов, обсуждавшихся с генеральным секретарем НАТО, было укрепление восточного фланга альянса. Министр отметила, что агрессия России против Украины является грубым нарушением международного права, которое повлекло значительные последствия для глобальной безопасности, поэтому от НАТО ожидаются практические результаты усилий по сдерживанию и укреплению обороноспособности.

"С учетом того, что агрессивная война России против Украины затрагивает жизненно важные интересы безопасности Латвии, мы оказываем Украине всю возможную поддержку. Оказание достаточной поддержки Украине имеет решающее значение", - сказала Браже.

Глава МИД и генсек НАТО обсудили реализацию оборонных планов альянса и усиление присутствия союзников в Балтии, подчеркнув, что в нынешней геополитической ситуации всем членам НАТО необходимо дальновидно и скоординированно укреплять свою безопасность.

Браже подчеркнула, что Латвия развивает свои вооруженные силы и сотрудничает с союзниками по НАТО в рамках совместных военных учений, участвует в международных операциях и миссиях, а также в силах реагирования НАТО - главном военном механизме альянса по урегулированию кризисов. Также Латвия развивает такие важные для альянса сферы, как стратегическая коммуникация, нейтрализация неразорвавшихся боеприпасов и подготовка специалистов воздушной поддержки.

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