С 1 сентября этого года изменится поддержка софинансирования питания учеников - в столичных школах и детских садах она будет предоставляться только детям, задекларированным в Риге, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

В 2023 году были внесены изменения в обязательные правила Рижского самоуправления "Порядок софинансирования Рижским самоуправлением услуг питания для учащихся", согласно которым муниципалитет в первую очередь поддерживает учащихся определенных социальных групп и учащихся, задекларированных на административной территории самоуправления (в том числе учащихся государственных и частных учебных заведений).

Поправки предусматривают, что муниципальное софинансирование питания будет доступно только для детей, которые задекларированы в Риге. Изменения касаются и обладателей сертификата "Почетная семья Латвии". Муниципалитет будет полностью финансировать питание только тех детей, которые учатся в столичных учебных заведениях и задекларированы в Риге.

Максимальная стоимость школьного питания, включающего только обед, составляет 3,09 евро, при этом муниципалитет софинансирует 1,47 евро, а остальную сумму оплачивает родитель. Стоимость питания в дошкольных учреждениях, в которое входят завтрак, обед и полдник, составляет 4,30 евро, при этом самоуправление софинансирует 2,15 евро.

Для учеников 1-4-х классов полная стоимость питания покрывается из государственного и муниципального бюджетов. Таким образом, все дети, посещающие учебные заведения в Риге, не должны платить за питание, независимо от их декларации.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !