Депутаты Сейма от "Нового единства" предлагают спрятать алкоголь в магазинах от глаз покупателей, сообщает агентство LETA.
Предложение депутатов Ингриды Цирцене, Зане Скуйини-Рубене и Гатиса Лиепиньша о внесении поправок в Закон об обороте алкогольных напитков предусматривает, что алкоголь должен быть выставлен в отдельной зоне самообслуживания торгового зала или, если розничная торговля алкогольными напитками организована путем индивидуального обслуживания каждого покупателя, запрещается выставлять алкоголь так, чтобы покупатели могли видеть эти напитки и их товарные знаки.
Согласно предложению депутатов, для того, чтобы покупатели были проинформированы о доступности алкоголя и ценах, в торговой точке по запросу покупателя будет доступен информационный лист с указанием наименований товаров, их цены и количества на одну единицу упаковки.
Предложение предусматривает, что в отдельной зоне самообслуживания в торговом зале может быть размещен только алкоголь, а также связанные с алкогольными напитками товары, например, открывашки для тары с алкоголем, посуда для распития алкоголя.
Депутаты "Нового Единства" хотят, чтобы алкогольные напитки и их товарные знаки были размещены в отдельной зоне самообслуживания торгового зала, чтобы они не были видны посетителям из остальной части магазина.
Как сообщалось ранее, Сейм во втором чтении поддержал поправки, которыми предусмотрено существенно ограничить доступность алкоголя.