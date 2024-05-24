Уже много лет в Латвии ведут свой бизнес предприниматели, тесно связанные с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди них есть олигархи и политики, акционеры стратегически важных для России компаний. Их фирмы, продающие популярные товары и привлекающие сотрудников щедрыми бонусами, имеют в Латвии миллионные обороты. В России эти же бизнесмены своими решениями, деньгами и деловыми связями поддерживают агрессивную войну против Украины, пишет со ссылкой на Латвийское радио портал Lsm.lv.

Сеть Faberlic в Латвии

Товары бренда Faberlic, в основном парфюмерия и декоративная косметика, появились в Латвии 20 лет назад. Ранее марка называлась "Русская линия". Компания принадлежит зарегистрированному в России публичному акционерному обществу Faberlic, одному из крупнейших производителей гигиенической и косметической продукции. Его владелец — депутат Госдумы РФ Алексей Нечаев.

Нечаев - один из депутатов, поддержавших решение Путина признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР независимыми государствами за два дня до кровавого вторжения России в Украину. Это не единственные его связи с российским диктатором - Нечаев также принадлежит к пропутинскому "Общероссийскому народному фронту". Это так называемая зонтичная организация, объединяющая политические и общественные движения, поддерживающие режим Путина.

Санкции против Нечаева ввел не только Евросоюз, но и отдельные другие страны.

Что думают распространители

Чтобы узнать, как на протяжении многих лет работала основанная Нечаевым в Латвии компания и как ее сотрудники оценивают связи владельца с Путиным, Латвийское радио обратилось к нескольким бывшим дистрибьюторам косметики. Из более чем 20 ответили только двое.

Один из них — человек по имени Ренарс Юзупс, дошедший в иерархии до статуса вице-директора. "Здравствуйте! Я вообще не хочу обсуждать эту тему," - ответил Ренарс.

Другая — женщина по имени Даце Берзиня, получившая в подарок от фирмы автомобиль BMW. Четыре года назад она хвасталась в социальных сетях, что добилась в компании статуса "элитного директора".

Но и Берзиня внятно ответила только на один вопрос — о сроке своей работы в компании, который составляет более 20 лет. От ответов на вопросы о системе бонусов компании, а также об отношении ее коллег к близости Нечаева с Путиным она уклонилась и вскоре прекратила переписку, заявив: "Мне кажется, вы считаете, что Faberlic была какой-то фермой инакомыслящих".

Как это работает?

До применения санкций бизнес Нечаева в Латвии был успешным — оборот постоянно рос и в последние годы достигал 20 миллионов евро. Согласно годовым отчетам, в компании было около 130 сотрудников.

Хотя теперь Faberlic Baltija не может работать в Европе из-за санкций и объявлена ​​неплатежеспособной в Латвии, другие компании нечаевского бренда Faberlic распространились по всему миру, например, в Грузии, Армении, Мексике и Монголии.

Латвийское радио связалось с несколькими женщинами, которые рекламируют эту косметику в социальных сетях. Сложилось впечатление, что санкции против владельца компании их совершенно не интересуют.

Чтобы понять, как работает Faberlic, журналисты встретились с главой Латвийской ассоциации маркетологов Латвии Валтером Каже. "Мы говорим о бизнес-модели, которая основана на прямом распространении и создании многоуровневой агентской сети, - ответил он. - Агенты получает определенную часть комиссионных от того, что заработали их подчиненные".

"Например, у меня десять клиентов, каждый из них покупает в месяц косметику на 20 евро, я продаю за 200 евро, получаю свою комиссию. Получается немного, особенно если часть этой комиссии я отдаю на следующий уровень за то, что люди меня поддерживают, тренируют, работают со мной каждый день", - сказал Каже.

Такая многоуровневая система служит мотивации работников. При определенном объеме продаж агент покупает при поддержке компании, например, автомобиль, на котором будет изображен ее логотип.

Бывшие продавцы Faberlic Baltija гордятся в соцсетях и другими бонусами, которые они получили за работу. Например, ежегодные оплачиваемые поездки, инкрустированные бриллиантами наручные часы, которыми награждались сотрудники, достигшие уровня "бриллиантового директора".

"Часы с бриллиантом? Ну, сколько стоит тот бриллиант – маленький искусственный бриллиант, вделанный в часы? На AliExpress их можно купить несколько штук за копейки".

Каже добавил, что такой подход к бизнесу, как у Faberlic, ориентирован на постоянное участие и мотивацию сотрудников: "Но это и большое давление, потому что вы должны хорошо знать эти продукты, всю эту франшизу, точные описания продуктов. Ни шагу в сторону от правил компании".

Конференции и празднование 9 мая

Компания регулярно организовывала для своих сотрудников поездки, и одна из них была в Россию в 2012 году в честь 15-летия компании. Как следует из видеозаписи мероприятия, на нем присутствовали и представители Латвии.

На сцену вышел директор по развитию сети компании Константин Бармашов, который произнес речь в честь Дня победы.

И в последующие годы продавцы косметики продолжали праздновать День победы и публиковать картинки с георгиевскими ленточками и тэгом Faberlic. Исключением не стал и этот год.

За санкциями последовали неприятности

Леонид Моченов, который сейчас является прокуристом Itaka Latvija, ранее был членом правления турфирмы TT Baltics, принадлежащей российскому миллиардеру Алексею Мордашову. Пару лет назад Мордашов открыл офис в Риге в районе "Детского мира". TT Baltics предлагала более выгодные, чем в целом на рынке, цены на поездки в теплые страны, например, Турцию и Египет.

В Латвии Мордашов также долгое время владел металлообрабатывающим заводом Severstal Distribution, а в России является крупнейшим акционером инвестиционной компании "Севергрупп". Дочернее предприятие ОАО "Северсталь" поставляет для российской армии специальную металлопродукцию, в том числе сталь для бронетехники.

Мордашов также является одним из основателей медиахолдинга "Национальная Медиа Группа". Это крупнейший медиахолдинг в России, контролирующий многие телеканалы, распространяющие кремлевскую пропаганду.

TT Baltics в Латвии работала успешно и до пандемии имела оборот менее 40 миллионов евро в год, что больше, чем у других компаний в отрасли. В 2020 году в Латвии эта сумма снизилась до 8 миллионов, а информации о дальнейшей работе компании нет, так как не сданы отчеты.

С началом войны к компании TT Baltics были применены санкции, и деньги на ее счетах до сих пор заморожены. В момент, когда турфирма Мордашова попала под санкции, проблемы постигли и многочисленных ее клиентов, находившихся на отдыхе в Египте, на Канарских островах и в Турции. "Всего из-за границы было возвращено 1565 туристов, было организовано девять рейсов для отправки людей", - рассказала директор Центра защиты прав потребителей (PTAC) Байба Витолиня.

PTAC помогал возвращать клиентам деньги за несостоявшиеся поездки, всего более 2 млн евро, и этот процесс закончился всего пару месяцев назад. Почему так долго? По словам Витолини, у фирмы были проблемы с отчетностью и бухгалтерией.

Клиенты, среди которых были также литовцы и эстонцы, писали жалобы, но прочитать их уже нельзя, так как аккаунты TT Baltics в соцсетях уничтожены. По словам Витолини, самым важным в этой ситуации было то, что денег на счетах компании оказалось достаточно, и все, кто претендовал на возврат денег, его получили.

Известная франшиза и уважаемый руководитель

Латвийское радио попыталось взять интервью у бывшего члена правления TT Baltics Леонида Моченова, чтобы спросить, знал ли он о связях владельца предприятия с Кремлем, как это оценивает и почему не уволился сразу после введения санкций. Моченов ответил, что он сейчас за границей, а после вопроса о возможностях удаленного интервью и вовсе перестал отвечать.

Чтобы узнать больше о работе компании Мордашова в Латвии, Латвийское радио встретилось с генеральным секретарем Латвийской ассоциации турагентов и операторов Иреной Риекстиней.

Она рассказала, что TT Baltics была франшизой известного во всем мире и очень крупного туроператора TUI, а это автоматически означает, что при больших объемах цена может быть более выгодной для потребителя. При этом TT Baltics не выделялась на рынке особо оригинальными маршрутами, но франшиза TUI вызывала у клиентов определенное доверие. Предложение было хорошим, на услуги никто не жаловался.

Что касается того факта, что Моченов не уволился сразу после введения санкций, то его Риекстиня охарактеризовала как хорошо известного и уважаемого в отрасли коллегу. И, пока шел процесс возврата денег клиентам, в фирме продолжали работать все — бухгалтера, юристы и руководство.

Бизнес и пропаганда

Нечаев и Мордашов — не единственные приближенные к Кремлю люди, имеющие бизнес в Латвии. Еще как минимум семь человек включены в санкционные списки. Бизнес нескольких из них тесно связан с распространением кремлевской пропаганды, особенно в случае Мордашова.

Почему российских бизнесменов интересовала Латвия? "Прежде всего, бизнес-среда, бизнес-культура здесь знакомые, понятные. Учитывая, что мы в Евросоюзе, Латвия достаточно надежна, достаточно стабильна. [...] Мы в очередной раз стали окном в Европу, - сказала эксперт Центра исследований восточноевропейской политики Элина Вроблевска.

"Меркантильные соображения, работа, доход, - так прокомментировала она сотрудничество жителей Латвии с компанией, которая распространяла на мероприятиях военную пропаганду. - Ясно, что у работника складывается известная лояльность к своему работодателю, и все эти поездки и награды только укрепляют ее".

Поэтому месседжи, распространяемые такими российскими компаниями, следует оценивать очень внимательно и критично. "Со стороны российской пропагандистской машины надо понимать, что они будут использовать любую возможность, чтобы охватить большую аудиторию, особенно если это зарубежная аудитория. Если это страны Балтии, возможно, Польша, да и вообще любые чуткие уши, потенциально восприимчивые ко всякого рода информационным манипуляциям, дезинформации, пропаганде и другим ухищрениям, которых в арсенале России множество, то они используются очень активно", - сказала эксперт.

Продолжают работать за пределами ЕС

"Ясно, что в современном мире мы не можем изолировать страны от сотрудничества с Россией. Это вопрос политической этики, политических приоритетов каждой страны. Особенно если это страны за пределами Евросоюза. [...] Можно работать на двустороннем уровне: объяснять, убеждать местное общество, местную власть, что нужно ввести какие-то более строгие правила, чтобы искоренить оттуда таких бизнесменов", - говорит Вроблевска.

Санкции подорвали, но не уничтожили бизнес приближенных к Путину людей. Проблема в том, что в других странах другие правила и могут отсутствовать необходимые законы, запрещающие деятельность таких компаний.

Валтер Каже из ассоциации маркетологов заявил, что эти компании могут беспрепятственно продолжать работать в странах с благоприятной политической ситуацией: "Мы видим, что сейчас происходит в Грузии, где у власти стоят политические силы, которые вопреки желанию широких масс и даже вето, наложенному президентом, смогли принять решения, копирующие российский нарратив".

Бизнес Faberlic процветает и в Армении, которая мо многом сохраняет свою зависимость от России. Поэтому, чем более информированы люди, тем больше вероятность, что они предпочтут не сотрудничать с такими компаниями.

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