Опоздание – до двадцати минут. В последние несколько дней пассажиры первого трамвая в Риге сталкивались с такими проблемами. Причина – нескончаемые ремонтные работы на улице Слокас, сообщает Rus.LSM.lv.

"Просим обратить внимание, что на улице Слокас рядом с улицей Мартиня трамваи 1-го маршрута задерживаются до 20 минут", - такое объявление в соцсетях Rīgas satiksme можно было увидеть и в четверг, 23 мая, и в пятницу, 24 мая.

Недовольные пассажиры писали, что водитель должен был информировать их через громкоговорители о задержках.

Корреспондент Rus.LSM сама столкнулась с этой ситуацией. На работу она ездит на 1-м трамвае, и в среду, 22 мая, трамвай у улицы Слокас несколько минут стоял без объявлений. На следующий день, в том же месте, трамвай стоял уже около 15 минут. Опоздания в последние дни замечали и другие пассажиры.

Rīgas satiksme приносит извинения пассажирам за неудобства. 22 мая был первый день, когда начался перенос трамвайных путей на новое место.

"Обычно любые первые два-три дня - это те дни, где при изменении организации движения могут появиться какие-то отклонения от привычного. И если это будет повторяться систематически, мы конечно же будем искать решения, чтобы этих отклонений было бы меньше. Проанализируем, чтобы узнать, что можно улучшить", — сказала представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане.

В Rīgas satiksme обещают подумать насчет того, чтобы сообщать о причине задержки через громкоговорители в трамвае. Ремонт улицы Слокас уже длится около двух лет, соответствуя плану работ на предприятии. Однако, помимо обновления трамвайных путей, происходит замена подземных коммуникаций, что занимает дополнительное время. Это может вызывать задержки не только для трамваев, но и для легковых автомобилей. Работы проводятся параллельно с движением транспорта из-за интенсивного расписания 1-го трамвая.

Ожидается, что основные работы на улице Слокас завершатся в сентябре.

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