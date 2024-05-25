Министерство благосостояния (LM) в этом году проведет оценку и изучит "правовые и содержательные рамки бездомности", чтобы разработать предложения по мерам поддержки, сообщил специалист по общественным отношениям LM Эгилс Зариньш.

Опыт стран Евросоюза показывает, что комплекс мер, связанных с уменьшением бездомности, обычно содержится в национальных стратегиях, поясняет LM. В Латвии единого подхода пока не существует, однако эксперты, работающие с этим вопросом, уверены, что решение надо искать и для этого надо начинать с определения. Чтобы начать переговоры об этом, LM организовал экспертную думу.

Бездомность тесно связана с различными социально-экономическими, психологическими и структурными факторами. Как сообщает LM, проблема бездомности возникает из-за экономической нестабильности, затрудненного подхода к занятости, бедности, нехватки дешевого жилья, а также проблем в семье и душевного и физического состояния здоровья. Эти факторы часто взаимодействуют и формируют сложный комплекс проблем, что в итоге может привести к бездомности.

LM отмечает, что для уменьшения и предотвращения бездомности необходим комплексный подход — соответствующие ситуации и потребностям человека социальные и медицинские услуги и поддержка специалистов, а также столь значимый ресурс — жилье.

Следующим шагом в решении вопроса бездомности будет запланированная на 2024 год оценка, в рамках которой будет проведено изучение правовой и содержательной рамок бездомности и будут разработаны предложения по мерам поддержки в вопросах бездомности, пообещал LM.

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