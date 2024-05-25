По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди.
В целом 25 мая ожидается переменная облачность, а во второй половине дня в западных и центральных районах пройдут небольшие дожди. В ряде районов также возможны грозы с ливнями. Не исключается и град.
Температура воздуха +24..+29 градусов, а в Курземе +20..+23 градуса.
В Риге сегодня солнечно, местами небольшая облачность, без существенных осадков. В течение дня воздух прогреется до +27..+29 градусов.
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