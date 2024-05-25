Депутаты и фракции Сейма предлагают восстановить в законе об административных территориях и населенных пунктах некоторые самоуправления, существовавшие до 2021 года.

Заместитель председателя фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис предлагает восстановить Кандавский край, территория которой в настоящее время входит в Тукумсский край. Обновленный Кандавский край будет состоять из города Кандавы, Кандавской волости, Церской, Маткулской, Ванской, Зантской и Земитской волостей.

От имени "Объединенного списка" (ОС) его лидер Эдгарс Таварс, а также депутаты СЗК Андрис Берзиньш и Гунар Кутрис предлагают обновить Бабитское самоуправление, отделив его от нынешнего Марупского.

Предложение предусматривает, что административным центром Бабитского самоуправления будет Пиньки, а самоуправление будет состоять из Бабитской и Салской волостей.

Фракция ОС также предлагает восстановить Икшкильский и Озолниекский края.

Таварс от имени партийного альянса предлагает присоединить к Адажскому краю Гаркалнскую волость, которая входит сейчас в Ропажский край.

Таварс и председатель фракции СЗК Харийс Рокпелнис предлагают отказаться от предусмотренного законом плана, согласно которому самоуправления Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Резекне и Вентспилса с 2029 года объединятся с соседними краями.

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