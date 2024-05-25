Самыми большими вызовами для Европейского союза (ЕС) и Европейского парламента (ЕП) в ближайшие пять лет будут безопасность, "зеленый" курс и идея федерализма, сказал в интервью агентству ЛЕТА лидер списка кандидатов в Европарламент от Национального объединения Роберт Зиле.

По мнению политика, самым важным вопросом будет безопасность - в основном внешняя, а также внутренняя безопасность в ЕС, в том числе в Латвии. По мнению Нацобъединения, безопасность должна основываться на НАТО и его укреплении.

"Ни в коем случае нельзя допустить расщепления НАТО за счет европейской армии и подобных проектов. Это неправильный путь. Следует помнить, что почти все страны ЕС, за исключением Австрии и Ирландии, уже вступили в НАТО", - сказал Зиле.

Второй важный момент, по мнению Зиле, заключается в том, чтобы сделать "зеленый курс" возможным "в разумные сроки и разумными методами", не меняя цели. В настоящее время "зеленый курс" - это непродуманная, крайне амбициозная цель, которая, по мнению политика, не может быть достигнута в установленные законом сроки.

В-третьих, Зиле считает, что "важно не совершить ошибок в отношении федерализма".

Отвечая на вопрос, являются ли страны ЕС единым целым, политик сказал, что они очень разнообразны, что обусловлено их географией и историей.

"Есть страны, которые всегда хотят быть во главе Европы, как Франция. Есть объективная экономическая движущая сила, которой по-прежнему является Германия. Именно из этого проистекают их интересы. Есть еще Венгрия, которая в последнее время очень сблизилась экономически с Россией и Китаем. (...) У Испании, с другой стороны, иная ситуация, и на нее не особенно влияет война в Украине, давайте будем честными. Она стоит на повестке дня, но для них это не очень важно, поэтому мы видим минимальную поддержку Украины со стороны такой большой страны, как Испания", - рассуждает Зиле.

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