В начале ночи на воскресенье ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики.
Будет дуть легкий ветерок, а температура воздуха не опустится ниже +13...+18 градусов, местами +11...+12 градусов.
В Риге ночью будет малооблачно, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит +17...+18 градусов.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь