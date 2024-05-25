В начале ночи на воскресенье ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики.

Будет дуть легкий ветерок, а температура воздуха не опустится ниже +13...+18 градусов, местами +11...+12 градусов.

В Риге ночью будет малооблачно, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит +17...+18 градусов.

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