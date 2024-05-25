Сотрудники Военной полиции, охраняющие президента Латвии Эдгара Ринкевича, спасли в субботу девушку, которая случайно сорвалась в реку с защитной дамбы Рижской ГЭС.

Об этом ЧП глава государства написал в социальной сети Facebook.

"Дорогие друзья, замечательная погода и солнце, но будем осторожными. Будем соблюдать знаки, которые предупреждают об опасности и призывают быть осторожными!

Сегодня возле защитной дамбы Рижской ГЭС одна девушка, пытаясь освежиться, случайно соскользнула в воду и не могла оттуда выбраться своими силами.

К счастью, мы случайно проезжали мимо на велосипедах, и ей смогли помочь охранники Военной полиции. Благодаря им я даже глазом не успел моргнуть, когда все уже закончилось, и девушка отделалась легким испугом. Давайте беречь себя!" - написал Эдгар Ринкевич в соцсети.

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