Рижское самоуправление начало поливать деревья, растущие на улицах города. В связи с сухой погодой в настоящее время все намеченные деревья и кустарники впервые политы и начат повторный полив, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Перед началом полива была определена влажность почвы у корней деревьев и кустарников, чтобы можно было уточнить начало полива. Последующий полив планируется в зависимости от погодных условий, в среднем он будет проводиться каждые две-три недели.

В этом году полив молодых деревьев на улицах Риги разделен на две части – деревья и кусты, информирует столичное самоуправление.

В основном коммунальные службы города будут поливать деревья, посаженные за последние три года, а также старые деревья, которым необходимо улучшить условия роста. Полив планируется в среднем два раза в месяц, в зависимости от погодных условий. Всего за сезон ожидается полив 2236 деревьев.

Способ полива деревьев выбирается и корректируется в зависимости от местоположения деревьев и возможностей полива. Учитывая практику ухода за деревьями в летний период и плотность автомобильного движения, полив деревьев производят в вечернее и ночное время.

В этом году полив деревьев в Риге начался 7 мая, с участков, где деревья больше всего страдают от вредных условий - на Бривибас гатве, в центре города, на улице Краста и на бульваре Анниньмуйжас (Иманта).

В полив деревьев включены следующие микрорайоны Риги - Авоту, Агенскалнс, Биерини, Болдерая, исторический центр, Чиекуркалнс, Даугавгрива, Дарзциемс, Дрейлини, Дзирциемс, Гризинькалнс, Ильгюциемс, Иманта, Югла, Кипсала, Латгале, Межапарк, Плявниеки, Пурвциемс, Саркандаугава, Скансте, Шкиротава, Тейка, Вецаки, Вецмилгравис, Засулаукс, Зиепниекалнс и Золитуде.

При осмотре молодых деревьев выяснилось, что два дерева на улице А. Чака (на участке возле улицы Эрглю) посередине проезжей части имеют низкую жизнеспособность. После повторного осмотра было решено срубить эти деревья.

В рамках проекта планируется посадка новых деревьев. В этом сезоне подсчитывают и отмершие молодые деревья, чтобы иметь возможность восстановить их в будущих посадках.

"Согласно практике, всегда есть процент деревьев, погибающих в первый или второй год роста под воздействием различных факторов - качества саженцев, пригодности почвы для данного вида, доли вредных условий (солевое воздействие, выхлопные газы, строительные работы в корнезащитных зонах деревьев). К негативным отягчающим обстоятельствам для молодых деревьев также можно отнести голый лед и ранние весенние заморозки", - отмечает Рижское самоуправление.

А полив кустов в столице начался еще с 13 апреля. В целом планируется полить посаженные в 2023 году кусты в объеме 1250 квадратных метров. Работы ведутся в Агенскалне, Даугавгриве, Гризинькалнсе, Латгале, Пурвциемсе и Тейке. В этом году большую часть работ ведется с кустами вдоль Восточной магистрали.

Уход за уличными цветочными горшками, вазами, ящиками и парклетами обеспечивает SIA Rīgas meži. В засушливую погоду одним из приоритетов является полив всех насаждений (клумбы, включая грядки и молодыt деревьz). Из-за больших площадей полив происходит каждый день.

В этом году в садах и парках Rīgas meži содержит 30 клумб и 20 различных композиций, за которыми необходимо ухаживать и интенсивно поливать.

Многолетние посадки поливают не реже одного раза в неделю, в зависимости от температуры воздуха. В некоторых местах вокруг только что посаженных деревьев расставляют мешки с поливом. Участки с более затрудненным доступом (например, в разделительных полосах улицы) поливают рано утром.

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