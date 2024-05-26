В ближайшие 10-15 лет старые лифты следует заменить на новые, так как работа и деньги, вложенные в модернизацию старых лифтов, сопоставимы с заменой их на новые, сказал агентству ЛЕТА руководитель отдела управления жилыми домами компании по управлению зданиями АО "Civinity Home" Гатис Розе.

Он отметил, что два года назад вступила в силу новая нормативная база по безопасности и техническому надзору за лифтами и вертикальными подъемными платформами, которая изменяет технический надзор за используемыми лифтами, особенно установленными до 1 сентября 2000 года, и предъявляет повышенные требования к безопасности лифтов. В зависимости от типа лифтов и степени опасности меры по устранению или снижению рисков должны быть приняты в период от пяти до 15 лет, а максимальным сроком является 2040 год.

Срок службы лифтов в многоквартирных домах составляет 25 лет. По словам Розе, в настоящее время в Латвии почти половина используемых лифтов уже отработала установленный производителем срок службы. По данным Регистра опасного оборудования, который ведет Центр защиты прав потребителей, в настоящее время зарегистрировано и используется около 3 800 лифтов, которые были установлены до 1 сентября 2000 года.

Срок службы лифтов в домах советской эпохи давно исчерпан, отмечает Розе. Многие из них эксплуатируются уже более 30-40 лет, а это значит, что большинство механических и электрических узлов доисторические, а сами лифты морально и физически устарели и не отвечают требованиям повседневного использования современными людьми.

"Старые лифты дороги и сложны в обслуживании. Запасные части трудно найти, детали советских лифтов в основном производятся в России и Беларуси. Продолжая модернизировать старые лифты, мы инвестируем в экономику стран-агрессоров. Я считаю, что уже одно это является достаточным аргументом для замены лифтов", - говорит Розе.

Модернизация старого лифта может стоить около 35 000 евро, в то время как новый лифт обойдется примерно в 50 000 евро, в зависимости от оборудования и количества этажей.

Розе добавляет, что новые лифты изготавливаются в соответствии с современными требованиями, что облегчает их обслуживание и снижает эксплуатационные расходы. Кроме того, новые лифты часто более энергоэффективны, потребляя меньше энергии по сравнению со старыми лифтами. Это может значительно снизить общие эксплуатационные расходы здания в долгосрочной перспективе.

Розе напоминает, что в большинстве случаев лифты находятся в совместной собственности жильцов дома, поэтому расходы ложатся на плечи владельцев квартир. Однако государство может оказать финансовую помощь в рамках программы "Кредит на ремонт многоквартирных арендных домов", реализуемой Финансовым учреждением развития "Altum".

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