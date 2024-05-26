В ответ на запрос из Киева Посольство Украины в Латвии, Фонд Елены Зеленской и Ziedot.lv запустили в Латвии благотворительную акцию по сбору средств на приобретение 4000 ноутбуков для школьников Черниговской области.

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол заявил, что из-за российского вторжения "несколько тысяч детей не могут посещать школу и вынуждены учиться в бомбоубежищах". Чтобы обеспечить непрерывный процесс обучения украинских школьников, только в Черниговской области в этом учебном году необходимо обеспечить ноутбуками более тысячи учителей и 13 тысяч детей.